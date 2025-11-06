Blanqueo de capitales, financiación irregular o archivo: qué busca el juez en los descuadres de pagos a Ábalos

El contexto El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo ha acordado abrir una pieza separada para investigar las cuentas del PSOE por los pagos en metálico a José Luis Ábalos y Koldo García.

El juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional ha decidido abrir una pieza separada para investigar los descuadres en los gastos del exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, en el marco del caso Koldo. Esta decisión surge tras recibir un auto del magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que destaca irregularidades en pagos en metálico del PSOE a ambos implicados, detectadas por la Guardia Civil. La investigación se centrará en determinar si hay un posible blanqueo de capitales, financiación irregular del PSOE, o si los pagos provienen de la contabilidad oficial del partido, lo que podría archivar el caso. El PSOE deberá aportar documentación que justifique estos descuadres.

Los descuadres en los gastos de José Luis Ábalos, bajo lupa. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, ha acordado abrir una pieza separada tras recibir el auto del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en relación con los pagos en metálico del PSOE realizados al exministro de Transportes yal que fuera su asesor Koldo García.

En concreto, el magistrado se va a centrar en investigar los descuadres en las liquidaciones de gastos de ambos, algo que fue detectado en un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

El juez del Supremo ha enviado a la Audiencia Nacional este informe, las declaraciones del exgerente del PSOE, Mariano Moreno; las de la secretaria que repartía los sobres en Ferraz; y de los empresarios Víctor de Aldama y Carmen Pano.

Un asunto sobre el que hay tres escenarios abiertos en los que se van a centrar. De esta forma, el juez va a investigar si se trata de un posible blanqueo de capitales por parte de Ábalos y Koldo, de una financiación irregular en el PSOE, o los socialistas consiguen demostrar que se trata de unos pagos que provenían de la su contabilidad 'A', lo que haría que la investigación quedase archivada.

Leopoldo Puente, en su petición a la Audiencia Nacional, señala que, tras escuchar las declaraciones del exgerente del PSOE y de la empleada del partido que se encargaba de entregar esas cantidades en efectivo, había asuntos que no han quedado "despejados" sobre estos pagos y tampoco había explicación "suficiente" del origen de las cantidades en metálico de las que el partido político disponía en su propia sede para hacer frente a las compensaciones de gastos.

Ahora, el PSOE tendrá que aportar documentación que justifique esos descuadres para lograr el archivo de esa causa separada.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.