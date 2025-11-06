Ahora

Pagos en metálico

Blanqueo de capitales, financiación irregular o archivo: qué busca el juez en los descuadres de pagos a Ábalos

El contexto El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo ha acordado abrir una pieza separada para investigar las cuentas del PSOE por los pagos en metálico a José Luis Ábalos y Koldo García.

El exministro José Luis Ábalos, a su salida del Tribunal Supremo
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Los descuadres en los gastos de José Luis Ábalos, bajo lupa. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, ha acordado abrir una pieza separada tras recibir el auto del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en relación con los pagos en metálico del PSOE realizados al exministro de Transportes yal que fuera su asesor Koldo García.

En concreto, el magistrado se va a centrar en investigar los descuadres en las liquidaciones de gastos de ambos, algo que fue detectado en un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

El juez del Supremo ha enviado a la Audiencia Nacional este informe, las declaraciones del exgerente del PSOE, Mariano Moreno; las de la secretaria que repartía los sobres en Ferraz; y de los empresarios Víctor de Aldama y Carmen Pano.

Un asunto sobre el que hay tres escenarios abiertos en los que se van a centrar. De esta forma, el juez va a investigar si se trata de un posible blanqueo de capitales por parte de Ábalos y Koldo, de una financiación irregular en el PSOE, o los socialistas consiguen demostrar que se trata de unos pagos que provenían de la su contabilidad 'A', lo que haría que la investigación quedase archivada.

Leopoldo Puente, en su petición a la Audiencia Nacional, señala que, tras escuchar las declaraciones del exgerente del PSOE y de la empleada del partido que se encargaba de entregar esas cantidades en efectivo, había asuntos que no han quedado "despejados" sobre estos pagos y tampoco había explicación "suficiente" del origen de las cantidades en metálico de las que el partido político disponía en su propia sede para hacer frente a las compensaciones de gastos.

Ahora, el PSOE tendrá que aportar documentación que justifique esos descuadres para lograr el archivo de esa causa separada.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Junts aprieta, pero no ahoga: anuncia bloquear la legislatura al tiempo que avanza su 'sí' a cinco medidas
  2. La Audiencia Nacional abre una pieza separada para investigar las cuentas del PSOE por los pagos en metálico a Ábalos y Koldo
  3. Toñi, que perdió a su familia en la DANA, da un tirón de orejas a PP y Vox y consigue que aplaudan a las víctimas: "Por la justicia y la verdad"
  4. Ayuso se da un baño de masas versionando a Aznar mientras su jefe de gabinete reconoce que mintió
  5. Temporal de lluvias, en directo | Las tormentas golpean Mallorca y Cataluña: caos en aeropuertos y calles anegadas
  6. Familiares y víctimas de acoso escolar exigen más medidas ante el Congreso: "Hay que poner los insultos a la altura de una paliza"