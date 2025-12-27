Un incendio en un aparcamiento subterráneo obliga a desalojar de sus viviendas a 60 vecinos de San Coma

Los detallesEl fuego originado un parking subterráneo de Sa Coma ha dejado a medio centenar de vecinos fuera de sus viviendas. La mitad de los afectados ha sido realojada en el polideportivo municipal, mientras que el resto se ha trasladado a casas de familiares.

Los Bomberos de Mallorca han acudido a la llamada por un incendio declarado a las 07.30 horas en el sótano de un bloque de pisos situado en la calle Ficus de Sa Coma, en el municipio de Sant Llorenç des Cardassar. El fuego se habría originado en el aparcamiento subterráneo, donde se ha incendiado un vehículo estacionado.

Según el informe elaborado por los bomberos tras la extinción del incendio, en el operativo han participado cerca de 30 profesionales de los parques de Manacor, Alcúdia y Artà, que han trabajado conjuntamente en las labores de extinción, control del humo y posterior ventilación del edificio.

Asimismo, el oficial jefe de Bomberos de Mallorca, Xisco Bonnín, ha explicado que el parking donde estaba aparcado el vehículo en el que se originó el fuego "es común a los dos bloques" de edificios que forman el complejo. Por este motivo, de forma inicial y como medida preventiva, se procedió al desalojo de unas 60 personas, mientras que otros vecinos fueron confinados en sus viviendas.

El bloque de pisos más afectado por el incendio está formado por cuatro escaleras con diez viviendas cada una y "ha sido completamente desalojado", ha señalado Bonnín. En cambio, el otro bloque, "más pequeño, con aproximadamente unas 30 viviendas", apenas se ha visto afectado y "ya ha sido realojado", por lo que sus vecinos han podido "entrar en sus viviendas".

Como balance final, unas 50 personas han sido desalojadas y no pueden regresar todavía a sus casas. De ellas, 25 han sido alojadas en el polideportivo municipal, mientras que el resto se ha trasladado a viviendas de familiares. Según las primeras valoraciones, no podrán volver a sus domicilios hasta dentro de cuatro o cinco días.

En cuanto a la atención sanitaria, inicialmente se informó de unas 22 personas atendidas por el SAMU 061 por inhalación de humo, entre ellas cinco policías locales. Posteriormente, desde el SAMU 061 han detallado que se instaló un hospital de campaña en el lugar, donde se atendió a 23 afectados. De ellos, 19 fueron asistidos 'in situ' y dados de alta, mientras que cuatro fueron trasladados al Hospital de Manacor en estado leve. Afortunadamente, no ha habido que lamentar heridos.

Pasadas las 14.00 horas, los bomberos retiraron el vehículo afectado al exterior como medida de precaución para evitar una posible reactivación del fuego. Finalmente, han confirmado que el incendio ha quedado controlado y que se están investigando las causas del suceso.

