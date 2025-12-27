Pedro Sánchez, "en plan Isabel Preysler", presenta el vídeo del 'house tour' de Moncloa en redes: "Dejadme comentarios"

Los detalles"Dejadme comentarios y si queréis, me animaré a enseñaros otras partes de este Palacio", dice el presidente del Gobierno Pedro Sánchez al final de este vídeo hecho expresamente para las redes sociales en el que hace un "house tour en plan Isabel Preysler".

Pedro Sánchez ha sorprendido en redes sociales con un vídeo en Instagram y TikTok, donde realiza un house tour por el Palacio de la Moncloa. Con un tono distendido y sin corbata, el presidente del Gobierno se muestra como un influencer, "en plan Isabel Preysler", según él mismo, guiando a los espectadores por la Sala del Reloj y destacando su importancia histórica. El vídeo, que finaliza con una invitación a dejar comentarios, ha generado miles de reacciones en pocas horas. Las opiniones son variadas, desde agradecimientos hasta críticas. Algunos usuarios sugieren que se dedique a las redes mejor que a gobernar, mientras otros lo apoyan fervientemente.

Pedro Sánchez ha revolucionado las redes sociales con la publicación de un vídeo en sus cuentas oficiales de Instagram y TikTok que poco o nada tiene que ver con su actividad política habitual. Como si fuera un influencer -o, como él mismo dice entre risas en los primeros segundos, "en plan Isabel Preysler"-, el presidente del Gobierno se lanza a realizar un desenfadado house tour por el Palacio de la Moncloa. Lo hace vestido con traje y chaleco, pero sin corbata, en un tono cercano y distendido.

"Acompañadme", pide al inicio del reel, tras una breve toma falsa que sirve como arranque del vídeo. La cámara le sigue hasta la Sala del Reloj. "Se llama así porque está presidida por un reloj de cuerda como el que veis aquí", explica, antes de subrayar la relevancia histórica de esta estancia del palacio, especialmente durante los primeros años de la democracia. "Los Consejos de Ministros, tanto de Adolfo Suárez como de Felipe González en sus primeros años se celebraban aquí", detalla.

Posteriormente, recuerda que fue González quien impulsó la construcción del actual edificio del Consejo de Ministros. "Podéis simplemente 'googlear' y veréis muchas fotos de esta misma sala con motivos dorados diferentes a estas paredes", sugiere a sus seguidores.

El vídeo concluye con una despedida propia de un creador de contenidos digital: "Espero que os haya gustado este pequeño house tour. Dejadme comentarios y, si queréis, me animaré a enseñaros otras partes de este palacio".

Controversia en redes sociales

Como era de esperar, el house tour del presidente del Gobierno ha generado miles de interacciones en redes sociales en menos de 24 horas desde su publicación. Y, por supuesto, los comentarios abarcan todo el espectro posible: desde el "gracias, presidente, eres el mejor que ha habido en democracia" hasta el más crítico "¿para esto le pagamos?".

Tampoco faltan quienes le recuerdan la imputación de Begoña Gómez o quienes le emplazan a grabar un vídeo similar en la cárcel de Soto del Real o en la "habitación de su hermano". "Deberías dedicarte a las redes, se te da mejor", señala otro usuario. Frente a estas críticas, también hay mensajes que le piden que "no nos abandone" y otros que lo ensalzan con "vivas" y aplausos.

