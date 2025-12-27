Cansancio de las víctimas de la DANA tras los mensajes de Mazón a Feijóo: "¿En qué manos estamos?"

¿Qué han dicho? Ernesto, que perdió a su hermana y su sobrina durante la fatídica gota fría que sesgó la vida de 230 personas, muestra su sorpresa ante los últimos Whatsapps publicados. "Me gustaría saber si realmente esta gente tiene corazón", sentencia.

Las víctimas de la DANA no dan crédito. Si ya leer los mensajes de Carlos Mazón es duro, escucharlos de boca de personas como Ernesto, que perdió a su hermana y su sobrina el fatídico 29-O, es horrible. "Me gustaría saber si realmente esta gente tiene corazón", se pregunta el hombre tras leer algunos de los mensajes entre el expresident de la Generalitat Valenciana y Alberto Núñez Feijóo, para el que desde el PSOE piden la dimisión tras conocerse los últimos Whastapps.

"A las 17:31 estaba grabando su muerte en directo", señala Ernesto sobre el momento en el que sus familiares perdieron la vida. Pero no es el único que asiste con asombro al reguero de información que ya hace más de un año no deja de aparecer. Eso sí, siempre para dejar peor la nula gestión de los responsables del Govern.

La indignación y el cansancio de las víctimas de la DANA no hace más que aumentar. "¿En qué manos estamos?", se pregunta Ernesto, siempre en línea de lo que vienen diciendo y exigiendo desde las asociaciones de víctimas, que, tras un año de mentiras, se mantienen en su postura de dar con todos los responsables de las 230 muertes que dejó en su comunidad la trágica gota fría.

"Queremos verdades"

"Queremos verdades y la verdad solamente la podremos saber en función de cómo se desarrolló la conversación", espetaba hace unos días Rosa Álvarez, presidenta de la asociación.

Los mensajes, conocidos el miércoles en plena víspera de Navidad, abarcan desde las 20:08 hasta las 23:29 horas y aportan nuevos elementos sobre cómo se gestionó la emergencia y sobre lo que sabían los principales responsables políticos mientras la situación se agravaba.

En este sentido, Feijóo entregaba únicamente los mensajes que le envió Mazón. No obstante, demuestran que el primer contacto se produjo a las 19:59 horas, cuando Feijóo envió al expresident un mensaje de solidaridad tras conocer por los medios de comunicación que la situación estaba empeorando.

La respuesta del president valenciano llegó nueve minutos después, a las 20:08 horas, apenas tres minutos después del envío del ES-Alert a la población. "Se está jodiendo cada minuto", escribió Mazón. El expresidente autonómico, que no llegó al CECOPI hasta las 20:28 horas, avisó poco después que se avecinaba "una noche larga por delante".

