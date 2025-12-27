Ahora

Solucionar el problema de la vivienda, reducir la jornada laboral, echar a Sánchez... las promesas no cumplidas de los políticos en 2025

Los detalles A cuatro días de despedir el año, le damos a rebobinar y recordamos cuáles eran los deseos de los partidos y sus líderes. Y lo cierto es que se ha cumplido menos de los que nos hubiera gustado.

Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Alberto Núñez Feijóo
A quién no le ha pasado alguna vez acercarse al árbol la mañana de Navidad y encontrar que lo que tienes delante no es lo que habías pedido.Y si hasta Papá Noel falla, nuestros políticos no van a ser menos. Aunque hubo muchas promesas, algunas se han quedado por el camino este 2025.

El Gobierno encaraba el año con un solo deseo en mente: resolver el problema de la vivienda. Sin embargo, la crisis sigue lejos de solucionarse, y no es la única. Los Presupuestos tampoco llegaron a tiempo para Navidad, ni las revolucionarias medidas contra la corrupción prometidas tras el estallido del caso Ábalos.

Regalos que hasta los socios, como Yolanda Díaz, incluyeron en sus cartas, y que no esconden su desilusión tras encontrar el arbol vacío. Precisamente, en Sumar también han tenido problemas para conseguir aquello que todos esperaban, como la reducción de la jornada laboral.

Y desde Esquerra, Rufián tiene la esperanza de que lo que no trajo Papá Noel, lo puedan traer los Reyes: "Nos toca crear esta izquierda plurinacional que durante tantos años se ha pedido".

Mientras, en la acera de enfrente, en el PP, tenían claros sus deseos de navidad desde principios de año: echar a Sánchez y que se convocasen elecciones. Sin embargo, aunque no han faltado oportunidades, tampoco se han cumplido sus deseos.

La ultraderecha tampoco ha disfrutado de las fiestas, ya que en lugar de reunirse por Navidad, ha vivido una separación inesperada, la de Ortega Smith.

