El Govern reconoce que infiltró a mossos en la huelga de profesores y la oposición pide dimisiones

Los detalles Concretamente, ERC y los Comuns han exigido responsabilidades y la dimisión del máximo responsable de los Mossos d'Esquadra, el mayor Josep Lluís Trapero. Este reconoce el error, pero no ve mala fe.

El Gobierno de Salvador Illa ha admitido que dos mossos se infiltraron en una asamblea de profesores que preparaban una huelga docente, lo que ha provocado críticas de ERC y los Comuns, quienes exigen el cese de Josep Lluís Trapero, máximo responsable de los Mossos d'Esquadra. Nuria Parlon, consellera de Interior, ha pedido disculpas, calificando la acción como una maniobra operativa mal planteada. Trapero ha reconocido el error sin ver mala fe. Junts critica al Gobierno por perder el rumbo, mientras que ERC y Comuns exigen responsabilidades. Se ha abierto una investigación para determinar posibles sanciones.

El Gobierno de Salvador Illa ha reconocido en la tarde de este miércoles que infiltraron a dos mossos en una asamblea, en la que se reunieron profesores para preparar la huelga de docentes. Han tenido que pedir perdón, pero ni a ERC ni a los Comuns les ha valido. Por ello, han exigido el cese del máximo responsable de los Mossos d'Esquadra, del mayor Josep Lluís Trapero.

Nuria Parlon, la consellera de Interior de la Generalitat, ha tenido que reconocer la infiltración de mossos en la huelga de profesores. "Es una maniobra operativa bien intencionada, pero mal planteada y en la que se han asumido riesgos innecesarios", ha dicho.

Ha hablado de un dispositivo mal planteado y ha pedido disculpas a los sindicatos educativos. "Lo primero que quiero hacer es pedir disculpas. No es una decisión de carácter político, no es una decisión que se haya hecho desde el ámbito político. Es una maniobra operativa", ha explicado.

Trapero, el director general de los Mossos, reconoce el error, pero no ve mala fe. "El análisis que podemos hacer de las movilizaciones previas no justifica". "No reconozco la mala fe ni una actitud antidemocrática", ha mantenido.

Junts ha ido más allá y les ha acusado de estar más pendientes de controlar que de gobernar. Señalan al Gobierno de Illa de haber perdido el norte. "¿Ustedes consideran que los maestros son potenciales delincuentes?", ha preguntado Josep Ruis, de Junts.

Por su parte, ERC ha reprochado la decisión y ha pedido el cese de Trapero. "En ningún caso la crítica es para los profesionales de los Mossos d'Esquadra", aclaran. Comuns también ha acusado a Trapero de vulnerar la intimidad del colectivo; aunque también ha aprovechado para atacar al gobierno central. "No toleraremos una interpretación de la ley como la que hace Marlaska en Madrid".

Ya hay una investigación abierta, desde este martes, para determinar si esta infiltración se salda con la apertura de un expediente contra los agentes del cuerpo.

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