Alfonso Pérez Medina, sobre la denuncia de Begoña Gómez a Vito Quiles: "Se interpuso en una comisaría y habla de agresión e intimidación"

El periodista de laSexta ha señalado que "de momento" la denuncia "no ha llegado a los juzgados". "En este caso, por competencia, serían los juzgados de Las Rozas", ha indicado.

Alfonso Pérez Medina ha aportado en laSexta Xplica información sobre la denuncia que ha interpuesto Begoña Gómez a Vito Quiles. "Lo que sabemos es que ahora mismo esa denuncia se interpuso en una comisaría de la Policía Nacional y que de momento no ha llegado a los juzgados", ha indicado, a lo que ha añadido que "en este caso, por competencia, serían los juzgados de Las Rozas".

Así, el periodista de laSexta ha explicado que "es la Policía Nacional la que está analizando si esos hechos que se relatan en esa denuncia, unido al atestado que pueden hacer los agentes que acudieron a ese local a hablar con los testigos y al recabar las imágenes que podía haber de las cámaras de seguridad, pueden llevar a considerar que efectivamente puede haber un delito de coacciones".

En este sentido, Pérez Medina ha apuntado que "lo que dice la denuncia es que hubo una agresión e intimidación". "Si judicializan el asunto, mandarían el atestado a los juzgados de Las Rozas y se pondría en marcha si se admitieran a trámite esas diligencias", ha afirmado.

En este punto, el periodista experto en Tribunales ha indicado que, de admitirse a trámite y "si empezara a funcionar si el juzgado considera que efectivamente hay indicios de delito, esta sería la cuarta denuncia" contra Vito Quiles. "Hay que tener en cuenta que se está investigando también por revelación de secretos lo que hizo Vito Quirós con Beatriz Corredor, que fue básicamente difundir el domicilio en el que vivía y datos que afectaban a su intimidad después del apagón que se produjo en España", ha recordado.

Además, el agitador "tiene otra causa abierta contra Rubén Sánchez", quien "pide nueve años de cárcel para él por tres delitos de injurias y dos de calumnias". "Y otra causa es de la Fiscalía, que considera que fue un delito de odio y otro contra la integridad moral la supuesta entrevista, que me parece que llamarlo entrevista es absolutamente denigrante para la profesión periodística, que le hizo a una persona con discapacidad", ha expresado Pérez Medina, tras lo que ha insistido en que la de Begoña Gómez "sería la cuarta denuncia", ya que "también tiene otra denuncia que de momento no ha supuesto la apertura de una investigación de la comunicadora Santaolalla".

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