Las NNGG del PP atacan a los periodistas del Congreso tras ponerse de perfil en la expulsión de Vito Quiles y Bertrand Ndongo

La otra cara El resto de grupos ha celebrado la decisión de la Mesa del Congreso de suspender de forma "cautelar e indefinida" la acreditación a los agitadores ultras. De hecho, Félix Bolaños ha compartido un tuit celebrándolo y cargando contra el PP.

Las Nuevas Generaciones del PP en Madrid han reaccionado a la suspensión de la acreditación de los agitadores ultras Vito Quiles y Bertrand Ndongo por la Mesa del Congreso atacando a los periodistas. Publicaron en X un vídeo de una periodista preguntando al ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre Taylor Swift, criticando que estos "periodistas" se queden. Esta acción es uno de los ataques más graves del PP contra la prensa. El partido no participó en la votación para expulsar a Quiles del Congreso. Gerardo Pisarello y Félix Bolaños han criticado la postura del PP, instando a dejar de financiar el acoso.

La reacción de las Nuevas Generaciones del PP en Madrid a la decisión de la Mesa del Congreso de suspender de forma "cautelar e indefinida" la acreditación a los agitadores ultras Vito Quiles y Bertrand Ndongo ha sido la de atacar a los periodistas del Congreso tras ponerse de perfil con al expulsión.

Lo han hecho con una publicación en X en la que han escrito "estos 'periodistas' se quedan" y un vídeo de la periodista de laSexta María Llapart preguntando en el Congreso al ministro de Transportes, Óscar Puente, si es 'swiftie' y su canción favorita de la cantante estadounidense Taylor Swift.

Este es uno de los ataques más graves que ha realizado el PP contra los periodistas. El vídeo lo ha subido la cuenta de las Nuevas Generaciones 'populares' y la pregunta ahora es: ¿avala Feijóo, apoya Génova estas faltas de respeto? De momento, lo que se sabe es que el PP no ha querido ni participar en la votación para echar a Quiles del Congreso.

Como cada Mesa que se celebra en el Congreso de los Diputados, se produce una votación final. En esta Mesa está, evidentemente, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, dos participantes más del PSOE, dos de Sumar y solo tres del PP, que están en minoría. Ante esto, directamente no han querido votar. Ni 'sí' ni 'no' ni abstención, han ignorado la votación que, también, es una de sus obligaciones.

"La Mesa del Congreso creo que lanza un mensaje muy claro al PP y a Vox, que es que tienen que dejar de blanquear e, incluso, de financiar a dos personas en particular, que no actúan en esta Cámara como periodistas, sino directamente como agitadores ultras que lo que hacen es intimidar, acosar. Estamos hablando de actuaciones, de violencia creciente", ha reaccionado Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso.

Por su parte, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha escrito en su cuenta de X que se alegra "por los periodistas y los representantes públicos que han sufrido a estos matones". "Merecemos una política limpia. Espero que el PP deje de financiar el acoso con dinero público", ha agregado en la publicación.

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