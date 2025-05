Antonio Maestre denuncia una agresión del agitador ultra Bertrand Ndongo: "Pasará algo peor y no será porque no estemos avisando"

Antonio Maestre relata en Al Rojo Vivo el momento sufrido con el ultra Bertrand Ndongo a las puertas del Congreso. "Ha llegado a agredirme. Me ha empujado y me ha dado varias veces con el codo en el pecho", detalla.

El periodista y escritor Antonio Maestre ha sido víctima de un nuevo hostigamiento por parte de la ultraderecha. Ha sucedido en el último tramo del camino a su trabajo, antes de llegar a acreditarse al Congreso de los Diputados para seguir la sesión de control. Un hostigamiento del agitador ultra Bertrand Ndongo que ha terminado cuando agentes de la Policía Nacional han intervenido.

El propio Ndongo ha colgado en redes sociales una parte del vídeo editado. Y aunque no se muestra todo el recorrido, sí se escucha claramente cómo, intentando pasarlo como labor periodística, el ultra acosa a Maestre. "Eres muy valiente para tirar el micrófono a un chaval de 24 años. Venga, aquí está el mío, tíralo si tienes cojones", le espeta Ndongo insistiendo una y otra vez buscando la reacción del periodista mientras le graba con un móvil.

En Al Rojo Vivo, Antonio Maestre relata el momento sufrido: "pasa lo que suele pasar siempre con estos camisas negras con micrófono que lo que hacen es acosar, hostigar y agredir. Porque ha llegado a agredirme. Me ha empujado y me ha dado varias veces con el codo en el pecho".

"Es lo que hacen siempre. Yo lo he sufrido cuatro veces creo recordar, pero los políticos que hay allí lo sufren de manera habitual", explica con una mezcla de preocupación y resignación. "Lo triste es que había mucha policía allí que ha tardado bastante tiempo en intervenir y luego prácticamente he tenido yo que pedir que hicieran un atestado para luego poder llevar y hacer una denuncia", añade.

Una acción de Ndongo que Maestre va a denunciar ante la Policía, aunque lamenta que esto le ocupe demasiado tiempo de sus vida. "Contra él ya tengo denuncias en el juzgado. Tiene una que además le va a costar bastante cara porque, como no es periodista, y se dedica calumniar...", explica. Una denuncia con la que reconoce que no cree que cambie nada, pero con la que advierte que quiere dejar constancia antes de que pase "algo grave". Porque así lo cree. "Va a pasar algo gordo. En algún momento pasará algo peor y no será porque no estemos avisando", ha sentenciado.

La escena buscada por Ndongo se produce después de que, tras meses de denuncias por parte de los periodistas parlamentarios, ruedas de prensa boicoteadas, acoso en redes y hasta amenazas, el Congreso aprobara este martes (con los votos en contra de PP y Vox) endurecer el reglamento por el que se rige la Cámara Baja para poner coto a la presencia de ultras que se hacen pasar por periodistas.

Son muchos los políticos que se han quejado de forma pública de las actuaciones y actitudes de estas personas. "Los apóstoles del odio están ganando espacio de impunidad", ha denunciado Patxi López. "El Congreso de los Diputados debe ser un lugar seguro y no un escenario de provocación y falta de respeto de forma permanente", aseveraba la portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal.