Iñaki López, sobre la suspensión a Quiles y Ndongo: "La Mesa del Congreso sí ha respetado las normas. No se pueden quejar, aunque lo harán"

Iñaki López reflexiona sobre la suspensión cautelar de las acreditaciones de Bertrand Ndongo y Vito Quiles en el Congreso y asegura que esto "va a redundar en un mejor trabajo de los políticos y de la prensa".

La Mesa del Congreso de los Diputados ha tomado la decisión de suspender de manera cautelar las acreditaciones de los agitadores Vito Quiles y Bertrand Ndongo.

Desde la Presidencia se considera que se está produciendo un deterioro de la convivencia en el hemiciclo. Paralelamente a esta decisión inminente de la mesa del Congreso, continúa la instrucción de los letrados por las sanciones contra los agitadores por saltarse el reglamento del Congreso. Un proceso más dilatado en el tiempo porque, explica Irene Rupérez, "está siendo garantista para todas las partes".

"Al contrario que estos agitadores ultra, la Mesa del Congreso sí ha respetado las normas, porque ha elaborado un informe jurídico después de meses de investigación, ha tenido en cuenta los numerosos expedientes de Ndongo y Vito Quiles y ha sido tremendamente garantista. No se podrán quejar, aunque lo harán", sentencia Iñaki López.

El presentador de Más Vale Tarde, además, señala que esta suspensión "va a redundar en un mejor trabajo de los políticos y de la prensa".

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