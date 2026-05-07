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Tensión en el Congreso

El agitador ultra Vito Quiles trata de reventar la rueda de prensa de Aina Vidal tras su denuncia a Ndongo

¿Qué ha pasado? La portavoz de Sumar, en su comparecencia, ha exigido "respeto" a los periodistas después de que Quiles tratase de boicotear el acto interrumpiendo sus turnos de palabra y de preguntas.

El agitador ultra Vito Quiles trata de boicotear la rueda de prensa de Aina Vidal
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Nuevo episodio de tensión en el Congreso de los Diputados. Nuevo episodio de tensión protagonizado por, de nuevo, Vito Quiles. Por un agitador ultra que ha tratado de boicotear la rueda de prensa de Aina Vidal, portavoz de Sumar, después de su denuncia al también agitador ultra Bertrand Ndongo por llamarla "idiota" y por, como relata, sentirse "agredida e intimidada".

Cuando estaba frente a los periodistas, el agitador Vito Quiles ha tratado de interrumpir el turno de preguntas de los informadores a la portavoz, que ha pedido "respeto" para ellos..

"Me gustaría escuchara los periodistas", se escucha decir a Vidal en el momento en que el ultra trató de reventar su comparecencia.

Todo, después del episodio que protagonizó Ndongo, otro agitador ultra, con la política. "Me sentí agredida, me sentí intimidada. Es una situación de hostigamiento continuada", ha relatado Vidal.

Un "hostigamiento" en el que Ndongo llamó "idiota" a la portavoz de Sumar para después abordarla a la salida del Congreso e impedirle por momentos subir a un taxi.

Además, el agitador atacó a un periodista, al que le llegó a preguntar que quién era y al que replicó que se la traía "floja" lo que pensara: "Vete a masajear, anda".

Vidal, por su parte, ha pedido "limpiar" el Congreso de "pseudoperiodistas que incomodan, agreden y hacen imposible que el trabajo transcurra de forma normal".

El pasado mes de diciembre, la Mesa del Congreso de los Diputados acordó abrir un expediente sancionador al agitador de ultraderecha por reventar una rueda de prensa de Sumar a finales de noviembre, siendo el primer expediente de este tipo que se tramitaba desde que el reglamento fuese modificado.

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