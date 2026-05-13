Cuarta noche en el Gómez Ulla de los españoles aislados por el hantavirus: el contagiado está estable y todos tienen ganas de "volver a su vida normal"

¿Por qué es importante? Los 13 negativos siguen estables y sin síntomas, mientras que el pasajero que ha dado positivo permanece en una unidad de aislamiento con síntomas pero estabilizado.

En España, el hospital Gómez Ulla de Madrid es el foco del brote de hantavirus. Un pasajero español positivo permanece aislado, mientras que otros 13 españoles, asintomáticos, están en cuarentena. Isidora, hermana de una de las personas en cuarentena, relató que su hermana Aitana está bien y sin síntomas. Los familiares pueden llevarles alimentos y ropa para mejorar su estancia. El domingo se realizará otra PCR, y si es negativa, podrían continuar la cuarentena en casa. El día cero del protocolo es el 10 de mayo, y el 6 de junio podría iniciarse la cuarentena domiciliaria. Las autoridades seguirán realizando pruebas semanales.

En España, el epicentro de la noticia sobre el brote de hantavirus está en el madrileño hospital Gómez Ulla. El pasajero español que ha dado positivo permanece en una unidad de aislamiento, con síntomas pero estabilizado. Los otros 13 españoles siguen asintomáticos. La hermana de una de ellas ha contado detalles de cómo es su día a día en el hospital.

Los 13 españoles negativos en hantavirus siguen sin síntomas en el Gómez Ulla, donde están aislados pero en contacto con sus familiares. Isidora ha hablado con Aitana, su hermana y una de esas 13 personas en cuarentena, y ha trasladado a laSexta que "ella está bien, no tiene síntomas, está relajada. No se encuentra mal. Y con ganas de salir y volver a su vida normal".

Los familiares han podido, incluso, llevarles algunas cosas. "Algo de comida, algo de ropa. Algo para que ella, dentro de esto, se sienta un poco mejor", ha señalado Isidora.

El domingo les realizarán otra PCR y, si el resultado es el mismo, "puede que se acorten los periodos de incubación o que esa cuarentena no la hagan en el hospital, la hagan en su casa", ha detallado Silvia Valcarce, delegada del sindicato Satse de Enfermería en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

Día cero: el 10 de mayo

El nuevo protocolo sitúa como día cero el 10 de mayo y, 28 días después podría empezar esa cuarentena domiciliaria. Hasta entonces seguirán en el hospital. "Les iremos haciendo PCR semanales durante las semanas que estén en esa cuarentena", ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García.

Si dan positivo, subirán a la planta 22, a la unidad de aislamiento de alto nivel. Ahí es donde se encuentra ahora el único pasajero español que actualmente está contagiado con hantavirus, y allí estará hasta que de negativo. Las otras dos mujeres que estuvieron cerca de un caso positivo siguen aisladas en Alicante y Barcelona. Y, por ahora, continúan dando negativo.

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