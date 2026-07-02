Montse Mínguez responde a Feijóo tras criticar la regularización de migrantes: "Lo que no aguanta el país es un líder de la oposición como él"

La portavoz del PSOE ha respondido a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo criticando la regularización de migrantes: "No hay país que lo resista", ha señalado el líder del PP. En el vídeo podemos ver la respuesta y la entrevista completa a Montse Mínguez.

Montse Mínguez, portavoz del PSOE, responde a las palabras del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al criticar la regularización de migrantes que ha puesto en marcha el Gobierrno de España. Feijóo ha asegurado que "el país no aguanta tanto".

"Nosotros nos preguntamos muchas veces si es ignorancia o mala fe. Yo creo que es ignorancia y mala fe. Mala fe en mezclarlo todo mal, tarde y fatal. Y evidentemente, ignorancia porque no entiende cómo funcionan estos procesos. Así que ignorancia y mala fe", afirma y reitera la portavoz socialista, asegurando en cambio que lo que realmente "no aguanta este país es un jefe de la oposición como el señor Feijóo".

El PP, por boca de Núñez Feijóo, ha pedido la comparecencia del ministro de Exteriores para que nos den información por consulado, para que "nos diga exactamente quiénes son esas personas y cómo se acredita" y por último, "algo elemental", dice Feijóo, "en el ámbito del ámbito electoral, ¿en qué circunscripción van a votar estas personas?".

"Es la ignorancia supina o elevada a la enésima potencia. Está recogido todos los procesos. El señor Feijóo, que del dos más dos dice que es 22, que se lía con las cifras, por mucho que se le den cifras, no lo va a entender", responde Mínguez, recordando lo que dice la ley que es que "la gente tiene que demostrar de dónde son sus abuelos o de quién son nietos o de quién son hijos".

Y por lo tanto, añade la portavoz socialista, "cuando tú tienes que demostrar de quién eres hijo o de quién eres nieto, sabes perfectamente de qué circunscripción estás. Y detrás de esto hay todo un sistema (...) O sea, que deje de mentir, que deje de inculcar miedo, porque lo único que está demostrando es que lo único que sabe hacer es hacer el ridículo", concluye Mínguez.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido