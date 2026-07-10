Dos vecinas de Bédar afectadas por el fuego cuentan cómo avisaron a sus vecinos del incendio con las campanas

Manoli y Puri tocaron las campanas de la iglesia y, además, llamaron a las puertas de numerosos vecinos para advertirles de que estaba llegando el incendio al pueblo.

Manoli y Puri son dos vecinas de Bédar, el pueblo más afectado por los incendios de Almería. Puri, al ver que las llamas comenzaban a acercarse al pueblo, decidió trasladarse hasta el lugar con su coche, acompañada de Manoli y otra amiga para avisar a los vecinos.

Manoli cuenta que la llamó el alcalde sobre las 19:30 h y le dijo que fueran a la iglesia del municipio para tocar las campanas y advertir a los vecinos del incendio. Manoli llamó a Puri para cumplir ese cometido.

Avisaron a sus vecinos del incendio

Después de tocar las campanas, abandonaron el pueblo. "Detrás nuestra no sé si pasó algún coche más porque cortaron la carretera", explica, "nos libramos de milagro". Ambas se trasladaron hasta Los Gallardos, que se encuentra a pocos kilómetros de Bédar.

Javier Bastida, que se encuentra con ellas, cuenta que el alcalde ha explicado que fueron puerta a puerta avisando a los vecinos y muchos de ellos se resistían a marcharse. Manoli cuenta que, cuando salieron de la iglesia, iba tocando todas las puertas para advertirles. "Algunas personas no se habían enterado", explica, "y ya se pusieron en alerta".

Ambas están, en este momento, pasando la noche en la casa de un familiar de una de las personas que ha fallecido en el incendio. Esta llevaba, solo, tres días en el pueblo. Como cuenta Manoli, ha sido encontrada en el interior de su coche con sus perros.

Esta recuerda que en el año 2010 el pueblo sufrió un incendio, pero no de tal magnitud. Puri cuenta que los vecinos fueron desalojados durante una noche, pero al día siguiente pudieron volver a sus casas. En cuanto a sus domicilios, por el momento no saben si han sido alcanzados por el fuego. "Esperemos que estén bien", comenta Manoli, "nosotras vivimos en el centro y, según dicen, allí no han llegado las llamas".

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