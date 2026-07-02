El PP exige la dimisión de la directora de la Guardia Civil y de Marlaska: "Lleva mintiendo desde que estalló el escándalo"

Los detalles El secretario general del PP, Miguel Tellado, cree que la situación que vive el Gobierno es "de extrema gravedad". "Sánchez ha logrado su particular sorpaso: ya tiene más imputados que diputados", bromea en sus redes sociales.

El Partido Popular ha reaccionado rápidamente ante la imputación de Mercedes González, directora de la Guardia Civil, por prevaricación y obstrucción a la Justicia en el caso Leire. Miguel Tellado, secretario general del PP, considera que esta situación es de "extrema gravedad" y ha declarado que González no debería continuar en su cargo. Además, criticó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por supuestamente mentir desde el inicio del escándalo. Mientras tanto, el Gobierno mantiene su confianza en González y asegura su colaboración con la Justicia. Desde Guardia Civil, aseguran que González está tranquila y dispuesta a colaborar.

El PP no ha tardado en reaccionar a la imputación de la imputación de Mercedes González, directora de la Guardia Civil, por prevaricación y obstrucción a la Justicia en el caso Leire. El secretario general del PP, Miguel Tellado, cree que esta decisión del juez Pedraz nos lleva a vivir una "situación de extrema gravedad".

"No puede seguir dirigiendo la Guardia Civil una persona imputada por obstrucción a la justicia. Es decir, por boicotear las investigaciones de los hombres y mujeres que dirige. Tampoco puede seguir en su puesto Marlaska, que lleva mintiendo desde que estalló este escándalo", ha escrito Tellado en su cuenta de X.

Tellado cierra su mensaje con un dardo cargado de ironía dirigido al presidente del Gobierno. "Por cierto, Sánchez ha logrado su particular sorpaso: ya tiene más imputados que diputados", añade.

La portavoz de los 'populares' en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ironiza al preguntase por "la cortinilla de baño con la que el PSOE pretende tapar que la Audiencia Nacional acaba de imputar a la cúpula de la Guardia Civil".

Por su parte, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo cree que Pedro Sánchez "lo ha corrompido todo". "No basta con un cambio de Gobierno. España necesita un rearme moral total", añade en un mensaje en su cuenta de X.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantiene su confianza en la directora general de la Guardia Civil y en el director adjunto operativo del Instituto Armado, Manuel Llamas. Así lo indican fuentes del Gobierno a laSexta, quienes insisten en que tanto González como Llamas seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y "mostrando la máxima colaboración con la Justicia en todo lo que se les requiera".

Fuentes del Interior a laSexta han insistido en que "no hay nada que ocultar" y que "máxima colaboración con la Justicia". Desde Guardia Civil indican que Mercedes González "está tranquila" y "con ganas de colaborar con la Justicia".

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