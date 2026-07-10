Juanma Moreno explica por qué no mandaron un ES-Alert a la población por el incendio en Los Gallardos: "Hubiera generado confusión"

¿Por qué es importante? Cuando se originó el fuego en la zona, campestre y de casas desperdigadas, el aviso a los vecinos se hizo puerta por puerta porque muchos no tienen cobertura o el plan de desalojo era distinto.

El incendio en Los Gallardos, Almería, ha sido calificado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como "el peor hasta la fecha" en la comunidad. Ha dejado al menos 12 muertos y 23 desaparecidos. El fuego, iniciado por la caída de un cable eléctrico, afectó a una zona rural con casas dispersas. Moreno explicó que no se envió el Es-Alert debido a la complejidad del área, donde algunos debían confinarse y otros evacuar. Además, la cobertura es limitada. La Unidad Militar de Emergencias y un amplio dispositivo autonómico trabajan en el lugar.

Las autoridades y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han definido el incendio de Los Gallardos, en Almería, como "el peor hasta la fecha" en la comunidad. Al menos 12 personas han muerto intentando escapar de unas llamas que no dan tregua y otras 23 continúan desparecidas.

Cuando se originó el fuego, según las primeras investigaciones por la caída de un cable del tendido eléctrico, en la zona, campestre y de casas desperdigadas, el aviso a los vecinos se hizo puerta por puerta, pero ¿por qué no se envió el Es-Alert?

"No es común como en otras zonas, aquí había casos en los que había que confinar y otros que tenía que salir de casa. Para estos ni siquiera las rutas eran las mismas, con lo cual, mandar un solo mensaje era generar confusión", ha explicado Moreno a preguntas de laSexta sobre el envío de la alerta móvil.

"No llega a todos los rincones"

"Además la huella del Es-Alert no llega a todos los rincones, hay zonas aquí donde no tienen cobertura", ha agregado el presidente andaluz, que también ha destacado la "complejidad" del incendio. "Preocupados y muy pendientes. Máxima cautela toda la noche, por favor", ha escrito en sus redes sociales.

En el lugar de los hechos la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado 220 efectivos con 70 vehículos de todo tipo. Estos militares se suman al amplio dispositivo autonómico, con 178 efectivos, nueve autobombas, cinco semipesados, cuatro de carga en tierra, un anfibio pesado, uno de coordinación, uno ligero y uno de mando, recursos que son tanto de la UME como de Bomberos.

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