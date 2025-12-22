Barómetro laSexta | El PP ganaría unas elecciones generales con el 33,5% de los votos y superaría al PSOE por seis puntos

Las cifras El PP mantendría el porcentaje de voto de los comicios de 2023, mientras que el partido que más crecería sería Vox, con 6,2 puntos más.

El PP ganaría las elecciones generales con un 33,5% de los votos y superaría al PSOE en seis puntos si se celebrasen ahora. Así lo revela el barómetro de laSexta, elaborado a partir de los datos de Invymark.

De conseguir estos resultados, el PP mantendría un porcentaje de votos muy similar al que obtuvo en las elecciones de julio de 2023, donde consiguió un 33%. Sin embargo, el PSOE sí que sufriría una importante caída, pasando del 31,7% de 2023 a un 27,4%, cuatro puntos porcentuales menos.

El partido que más crecería sería Vox, que subiría del 12,4% de los votos de 2023 al 18,6%. La formación liderada por Santiago Abascal se mantendría como la tercera fuerza más votada, pero obtendría 6,2 puntos más, lo que demuestra que es el partido que realmente rentabilizaría la caída del PSOE.

Según los datos recabados por laSexta,Sumar se hundiría, pasando del 12,3% del apoyo en 2023, muy cercano al que recibió Vox, a lograrpoco más de un 5%.Pese a todo, se trata de una estimación relativamente mejor a la que tuvo en el primer barómetro elaborado el 13 de enero, que reflejaba una intención de voto del 4,1%.

Feijóo, próximo presidente

Con estos datos, el 51,5% de los encuestados considera queAlberto Núñez Feijóo será el próximo presidente del Gobierno de España, frente a un 45,7% que opina que Pedro Sánchezrenovará la legislatura.

Las elecciones de Extremadura que se han celebrado este domingo, y en las que el PSOE ha sufrido una importante debacle, marcan el inicio de un año electoral decisivo, con un calendario de comicios autonómicos que puede convertirse en una auténtica sangría para los socialistas.

El desgaste del presidente del Gobierno a raíz de los escándalos por presunta corrupción y las denuncias por acoso sexual dentro del PSOE, son algunos de los factores que influirían en la caída de Sánchez, junto a la dificultad para conseguir apoyos para las medidas parlamentarias o la aprobación de los Presupuestos.

Todo ello hace que Feijóo también supere a Sánchez en el porcentaje de encuestados que quieren que sea él quien gobierne con un 49,7% del apoyo, frente al 46,7% del líder socialista. En este sentido, aunque ningún líder político aprueba para los electores, Feijóo se mantiene como el mejor valorado con un 3,75 sobre 10, casi medio punto menos que en el barómetro publicado a principios de diciembre.

En este sentido, todos bajan: Sánchez se mantiene en segunda posición con un 3,55 (frente al 3,64 de la encuesta anterior), Yolanda Díaz sube al tercer lugar con un 2,92 (frente al 3,05) y Santiago Abascal se coloca el último con un 2,88 (a principios de mes consiguió un 3,06).

