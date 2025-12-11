El Gobierno afronta un fracaso esperado con la senda del déficit en el Congreso, pero saca adelante cinco proyectos legislativos

Sí, pero... Aunque el Ejecutivo saca adelante varias leyes y decretos, como el retraso de Verifactu y el uso del superávit en inversiones sostenibles, se enfrenta de nuevo al rechazo de la senda de déficit para 2026, un paso necesario para preparar los Presupuestos.

El Congreso de los Diputados ha vivido este jueves una jornada de claroscuros para el Gobierno. Por un lado, ha logrado sacar adelante cinco proyectos legislativos, pero por otro ha vuelto a ver rechazada la senda de déficit que había planteado para los Presupuestos de 2026, un fracaso esperado que deja incertidumbre sobre cómo se aplicarán las reglas fiscales.

El foco principal ha estado en la convalidación del Real Decreto-Ley, que incluye medidas reclamadas por Junts, como el aplazamiento del reglamento Verifactu y la autorización para que comunidades autónomas y ayuntamientos puedan usar el superávit de 2024 en inversiones financieramente sostenibles durante los próximos tres años. La norma ha salido adelante con 179 votos a favor —incluidos los socios habituales del Gobierno y Junts— frente a 168 votos en contra de PP y Vox, y se ha acordado por unanimidad su tramitación como proyecto de ley.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido el decreto asegurando que responde a "una demanda de interés general". La medida más relevante, el aplazamiento de Verifactu, retrasa hasta 2027 la adaptación de pymes y autónomos a este nuevo sistema de facturación que exige generar ficheros con una "huella digital" y un código QR con datos fiscales. Sin embargo, ya han surgido críticas por la poca antelación, porque muchos empresarios habían hecho inversiones para adaptarse. Portavoces del PNV y ERC han propuesto compensaciones y han calificado la medida de confusa o improvisada.

Por su parte, Junts, a través de Josep Pagès, ha celebrado que el Ejecutivo "por fin ha puesto negro sobre blanco algunas de nuestras reclamaciones" y ha defendido que mantener la presión sobre el Partido Socialista da resultados. En cambio, PP y Vox han criticado el decreto, denunciando que mezcla materias inconexas y cuestionando la transferencia de competencias a las administraciones locales y autonómicas.

Fracaso en la senda del déficit

El Congreso ha vuelto a rechazar los objetivos de estabilidad del Gobierno para 2026: déficit del 2,1% del PIB en 2026, 1,8% en 2027 y 1,6% en 2028. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que esta senda habría permitido un mayor margen de gasto a las comunidades por valor de 5.500 millones de euros.

El rechazo, con votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN y abstenciones de Podemos y Compromís, abre un vacío legal sobre cómo se aplicarán las reglas fiscales. Desde el Gobierno aseguran que esto no impide elaborar los Presupuestos, que podrán basarse en los compromisos adquiridos con Bruselas en el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo.

Otros avances legislativos

A pesar del traspié con la senda de déficit, el Ejecutivo ha cerrado el año con la aprobación de cinco proyectos:

Ley de atención a la clientela , que obliga a las empresas a ofrecer servicios en las lenguas cooficiales y queda lista para publicación en el BOE.

, que obliga a las empresas a ofrecer servicios en las lenguas cooficiales y queda lista para publicación en el BOE. Tramitación de la reforma de la ley de dependencia , pese a que Junts presentó una enmienda a la totalidad alegando invasión de competencias autonómicas.

, pese a que Junts presentó una enmienda a la totalidad alegando invasión de competencias autonómicas. Tres decretos convalidados: ayudas para la recuperación de La Palma, subida salarial para tres millones de empleos públicos y permiso a los ayuntamientos para usar el superávit en inversiones sostenibles.

Junts ha permitido la aprobación de la ley de atención a la clientela, pero ha intentado frenar la reforma de dependencia, sin éxito, ya que ningún otro grupo ha respaldado su enmienda. PP y Vox se han abstenido en este caso.

Verifactu, aplazado hasta 2027

El decreto también ha retrasado la entrada en vigor de Verifactu: 1 de enero de 2027 para pymes y 1 de julio para autónomos. Este sistema obliga a adaptar los programas de facturación para generar ficheros con "huella digital" y un código QR que permita acceder a datos fiscales de la empresa, una medida que busca mayor seguridad y control.

Con estas decisiones, el Gobierno cierra 2025 con un balance mixto: logra aprobar cinco proyectos legislativos, incluyendo medidas de impacto directo en la economía y la administración local, pero vuelve a chocar con el debate sobre la senda del déficit, un paso clave para los Presupuestos de 2026.

