Ahora

Elecciones en Extremadura

Feijóo se limita a decir que "todo es opinable" sobre los votos robados en Extremadura e insiste en mejorar los protocolos de custodia

Mientras tanto... Considera que si Guardiola logra superar en diez puntos al PSOE, supondrá enviar un "mensaje clarísimo" a "Sánchez y el sanchismo".

Alberto Núñez Feijóo y María Guardiola. Alberto Núñez Feijóo y María Guardiola. laSexta
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Alberto Núñez Feijóo ha reducido este viernes su apoyo a la teoría del pucherazo en Extremadura de María Guardiola y se ha limitado a decir que "todo es opinable". Aunque ha destacado que lo que no es opinable es que Correos, organismo público que supo hace semanas de intentos de robos en varias oficinas extremeñas, no informó a la JEC para que esta pudiera comunicárselo a los partidos políticos.

Se ha pronunciado así tras la polémica de los últimos días por el robo de 124 votos por correo en Fuente de Cantos (Badajoz). Un acto que la Guardia Civil ha calificado como de "delincuencia común".

El PP pidió el jueves a la Junta Electoral Central (JEC) que adopte un protocolo de custodia más riguroso del sufragio por correo, un mensaje que Feijóo ha querido reforzar. En su opinión, hay que mejorar la custodia del voto y para ello cambiar el protocolo para que las oficinas de Correos se den cuenta de que lo que están custodiando es un derecho fundamental.

Por ejemplo, afirma, sería conveniente que las oficinas —algunas carentes de medidas de seguridad— llevaran cada día los votos al centro de tratamiento postal de Correos para que los votos no queden "tirados por ahí".

En la madrugada del jueves se produjeron robos en tres oficinas postales de Badajoz, y en una de ellas, la de Fuente de Cantos, fue sustraída la caja fuerte, que contenía 14.000 euros y las 124 papeletas.

Optimista con los resultados

El líder del Partido Popular ha asegurado que confía en que el PP saque diez puntos de ventaja al Partido Socialista en las elecciones de este domingo, un resultado que, en su opinión, mandaría un mensaje claro a Sánchez.

En una conversación informal con periodistas, Feijóo ha dicho que si la candidata María Guardiola consigue sacar diez puntos al candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, supondrá enviar un "mensaje clarísimo" a "Sánchez y el sanchismo".

Ha recordado el líder popular que, si se examina la cronología de las elecciones en Extremadura, el PSOE tradicionalmente ha sido tierra socialista y ha tenido más votos en esta comunidad, incluso que en Andalucía.

Por lo tanto, el resultado de Extremadura tiene "una trascendencia fundamental" tanto para el partido como para Pedro Sánchez, responsable de haber puesto a un candidato incompatible con serlo, ya que está procesado.

Feijóo, que no ha participado en el cierre de campaña, ha explicado que según los datos electorales de los que dispone el PP, en Extremadura todos los partidos subirán, salvo el PSOE, que bajará notablemente y registrará un resultado "inaudito".

También aumentará el apoyo a Vox, que tendrá un 12%, aproximadamente, mientras que el PP logrará el 40-41% de los sufragios, una cifra lejana a la mayoría absoluta, estima el líder popular.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. De la reunión clandestina de Sánchez y Díaz a una cumbre paripé para abordar la crisis: Sumar reconoce que el acuerdo de investidura está en peligro
  2. La carta de un médico del Hospital de Torrejón que dejó su puesto: "Hay noches donde toda la urgencia depende de dos médicos que llevan 24 horas"
  3. Trump y Epstein, una amistad basada en la competición por el número de mujeres a las que acosaban
  4. Quizá Putin no es de fiar: la historia de mentiras, promesas incumplidas y engaños que ya nadie se cree
  5. La espiritualidad está de moda: este es el resurgimiento de la visibilidad pública de la fe en España a través del arte
  6. El PP embarra el final de la campaña electoral en Extremadura extendiendo la sombra de un falso pucherazo