Feijóo se limita a decir que "todo es opinable" sobre los votos robados en Extremadura e insiste en mejorar los protocolos de custodia

Alberto Núñez Feijóo ha moderado su respaldo a la teoría del fraude en Extremadura propuesta por María Guardiola, limitándose a decir que "todo es opinable". Sin embargo, criticó que Correos no informara a la Junta Electoral Central sobre intentos de robo en oficinas extremeñas. Tras el robo de 124 votos en Fuente de Cantos, el PP solicitó un protocolo más riguroso para el voto por correo. Feijóo considera que las oficinas de Correos deben mejorar la custodia del voto. Además, expresó confianza en que el PP aventaje al PSOE en las elecciones, destacando la importancia del resultado para el partido y Pedro Sánchez. Según Feijóo, el PP alcanzaría el 40-41% de los votos, con un notable descenso del PSOE.

Alberto Núñez Feijóo ha reducido este viernes su apoyo a la teoría del pucherazo en Extremadura de María Guardiola y se ha limitado a decir que "todo es opinable". Aunque ha destacado que lo que no es opinable es que Correos, organismo público que supo hace semanas de intentos de robos en varias oficinas extremeñas, no informó a la JEC para que esta pudiera comunicárselo a los partidos políticos.

Se ha pronunciado así tras la polémica de los últimos días por el robo de 124 votos por correo en Fuente de Cantos (Badajoz). Un acto que la Guardia Civil ha calificado como de "delincuencia común".

El PP pidió el jueves a la Junta Electoral Central (JEC) que adopte un protocolo de custodia más riguroso del sufragio por correo, un mensaje que Feijóo ha querido reforzar. En su opinión, hay que mejorar la custodia del voto y para ello cambiar el protocolo para que las oficinas de Correos se den cuenta de que lo que están custodiando es un derecho fundamental.

Por ejemplo, afirma, sería conveniente que las oficinas —algunas carentes de medidas de seguridad— llevaran cada día los votos al centro de tratamiento postal de Correos para que los votos no queden "tirados por ahí".

En la madrugada del jueves se produjeron robos en tres oficinas postales de Badajoz, y en una de ellas, la de Fuente de Cantos, fue sustraída la caja fuerte, que contenía 14.000 euros y las 124 papeletas.

Optimista con los resultados

El líder del Partido Popular ha asegurado que confía en que el PP saque diez puntos de ventaja al Partido Socialista en las elecciones de este domingo, un resultado que, en su opinión, mandaría un mensaje claro a Sánchez.

En una conversación informal con periodistas, Feijóo ha dicho que si la candidata María Guardiola consigue sacar diez puntos al candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, supondrá enviar un "mensaje clarísimo" a "Sánchez y el sanchismo".

Ha recordado el líder popular que, si se examina la cronología de las elecciones en Extremadura, el PSOE tradicionalmente ha sido tierra socialista y ha tenido más votos en esta comunidad, incluso que en Andalucía.

Por lo tanto, el resultado de Extremadura tiene "una trascendencia fundamental" tanto para el partido como para Pedro Sánchez, responsable de haber puesto a un candidato incompatible con serlo, ya que está procesado.

Feijóo, que no ha participado en el cierre de campaña, ha explicado que según los datos electorales de los que dispone el PP, en Extremadura todos los partidos subirán, salvo el PSOE, que bajará notablemente y registrará un resultado "inaudito".

También aumentará el apoyo a Vox, que tendrá un 12%, aproximadamente, mientras que el PP logrará el 40-41% de los sufragios, una cifra lejana a la mayoría absoluta, estima el líder popular.

