Juanma Moreno pide "máxima preocupación" ante Leonardo: "Si hay una orden de evacuación, hagan caso. Su vida corre peligro"

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha manifestado su "máxima preocupación" ante la borrasca Leonardo, que está causando estragos en Andalucía. Este temporal ha provocado inundaciones, desalojos y temor entre los ciudadanos, especialmente en Jerez de la Frontera y la provincia de Cádiz. Moreno Bonilla ha subrayado la saturación de la tierra y el desbordamiento de ríos y arroyos, instando a la población a extremar la precaución. Hasta ahora, 4.000 personas han sido desalojadas y 15 municipios permanecen incomunicados. La situación es crítica, con 87 vías afectadas y el riesgo de desprendimientos en zonas como Grazalema.

Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta, ha pedido "máxima preocupación" ante la borrasca Leonardo. Ante un temporal que está dejándose notar en Andalucía y que está provocando desalojos, inundaciones y temor en la ciudadanía del sur de la Península. Que tiene a los andaluces y andaluzas mirando tanto al cielo como a los ríos y arroyos de la comunidad.

Ante tal situación, y en su visita a una zona inundada en Jerez de la Frontera, el presidente ha reclamado a los ciudadanos seguir "extremando la precaución" ante los "episodios meteorológicos" nunca vistos en Andalucía.

"La situación es bastante difícil, es muy compleja", ha indicado Moreno Bonilla, apuntando que el nivel de saturación de la tierra es absoluta. "Ni traga ni drena más agua, básicamente la escupe".

El presidente ha hecho mención al estado de ríos y arroyos. Apunta a que están "muy por encima de su nivel máximo" y pone énfasis "de manera muy especial en Jerez y en muchos rincones de la provincia de Cádiz".

En ese sentido, Moreno Bonilla ha indicado que son 4.000 las personas desalojadas de sus casas en seis provincias de Andalucía y que previsiblemente irán a más.

Hay, prosigue, 15 municipios que permanecen incomunicados y en los que se está trabajando para que, dice, "esa incomunicación cuanto antes quede superada": "Dadas las circunstancias actuales no es algo sencillo".

"Máxima preocupación. Que se preocupen. Y por favor, cuando se dé una orden de evacuación hagan caso porque su vida corre peligro", ha afirmado el presidente.

Según ha expuesto, hay un total de 87 vías con cortes y con afecciones de todo tipo: "Carreteras de todo índole que han quedado afectadas como consecuencia de arroyos que las han arrasado o las han roto o incluso algunos tramos han desaparecido".

Y es que la situación en Andalucía es más que complicada. Los ríos están en máximos y la situación puede ir a peor conforme pasen las horas. Tal es todo que en Sevilla han cerrado, por segunda vez en la historia, su Muro de Defensa para proteger el barrio de Triana ante la posible crecida del Guadalquivir.

Con el ES-Alert sonando en los móviles de Jerez de la Frontera, la Guardia Civil ha desalojado a buena parte de los vecinos de Grazalema, en Cádiz. Lo hacen casa por casa, ante el temor de que el viento y la lluvia den pie a un gran desprendimiento.

Según relatan los vecinos, desde hace unos días se estaban "escuchando sonidos raros y lejanos", lo que podía hacer pensar que las rocas de las montañas que están en las inmediaciones de Grazalema pudieran venirse abajo.

Ante esta situación, los agentes han decidido asegurarse de que nadie se quede en su vivienda y han procedido al desalojo de la zona.

