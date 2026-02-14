Aznar publica una foto junto a Juan Carlos I: "Reencuentro con el rey de las libertades y la democracia en España"

Los detalles El expresidente del Gobierno ha compartido una instantánea en la que se le ve muy sonriente junto al emérito, a quien coge de la mano.

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha compartido en Instagram una fotografía junto al rey Juan Carlos I, describiendo el encuentro como un "reencuentro con el rey de las libertades y la democracia en España". En la imagen, también publicada en stories, se observa al exlíder del PP sonriendo mientras acompaña al monarca, quien está sentado. Aznar, agachado, le coge la mano en lo que parece ser el hall de un hotel. La publicación refleja un momento de cercanía y admiración hacia el rey emérito, destacando su papel en la historia democrática del país.

La publicación llega dos semanas después de que se conociera que ambos nombres aparecen en los archivos de Epstein. El de Juan Carlos I está en más de una decena de los documentos de Jeffrey Esptein, siendo algunos simples recortes de periódico y otros en los que mencionan incluso a Corinna Larsen.

En concreto, en un correo de Epstein aparece una mención a un supuesto encuentro con él: "Ceno con el rey Juan Carlos de España esta noche, impresionante. Cena organizada por pepe Fanjul para amigos", se puede leer en uno de los documentos. Sin embargo, se desconoce si ese encuentro se llegó a producir finalmente.

Epstein hablaba de una cena que estaría organizada por un famoso empresario cubano en Nueva York, destacando que le parecía "impresionante" poder encontrarse con Juan Carlos I. Este archivo tiene como fecha el 11 de septiembre de 2018, justo el día en el que se daba a conocer la noticia de que Fiscalía Anticorrupción iba a investigar al rey emérito por el presunto cobro de comisiones millonarias por la construcción del AVE a La Meca.

En esas fechas, la única imagen que tenemos del emérito es en su visita a Sanxenxo días después de aquella supuesta cena mencionada en los archivos de Epstein.

Por otro lado, entre los citados en estas revelaciones está el expresidente José María Aznar. En uno de los correos se habla de un envío, a través de una empresa de paquetería, directamente dirigido a La Moncloa, que está a nombre del entonces presidente del Gobierno y Ana Aznar. La familia Aznar defendió desconocer este asunto.

