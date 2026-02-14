Miles de médicos toman Madrid para volver a reclamar un estatuto propio: "Nos sentimos muy frustrados"

¿Qué han dicho? Según datos de la Policía, al menos 4.000 profesionales han marchado por el centro de la capital y han anunciado que habrá nuevas huelgas a partir del próximo lunes. "El modelo nos frustra porque supone un detrimento de la calidad asistencial", dicen.

Al menos 4.000 médicos se manifestaron en Madrid para exigir un estatuto propio para la profesión médica y anunciar nuevas huelgas a partir del lunes. Los participantes, muchos con batas blancas, portaron pancartas y globos rojos, reclamando mejores condiciones laborales. La marcha, organizada por seis sindicatos médicos, recorrió el centro de la ciudad en un ambiente festivo. Los sindicatos rechazan el estatuto acordado por Sanidad con otras organizaciones, argumentando que no permite negociar directamente con la Administración. La protesta incluyó a estudiantes de Medicina y reflejó el descontento por la falta de reconocimiento y las condiciones laborales actuales.

Al menos 4.000 médicos, según una primera estimación policial a falta del dato definitivo de la delegación de Gobierno, se han manifestado este sábado por el centro de Madrid para reclamar otra vez un estatuto propio para la profesión médica y para avisar de que comenzarán nuevas huelgas a partir del próximo lunes.

Los profesionales sanitarios han marchado ataviados muchos de ellos con batas blancas han portado pancartas con frases como 'Hago horas a destajo y me pagan con vocación' o 'Mejores condiciones igual a mejor atención' detrás del lema 'Por un estatuto propio del médico y el facultativo', todo ello en un día donde la lluvia ha dado un respiro.

La manifestación desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad, convocada por seis sindicatos médicos, discurrió en un ambiente festivo, con la participación de familias con niños, portando globos rojos con corazones y al grito de 'Mónica dimisión' y 'Este estatuto lo vamos a parar'.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) rechazan el estatuto que Sanidad ha acordado con SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF para regula las condiciones laborales de todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud. La nueva protesta de este sábado es la antesala a una serie de huelgas médicas que comenzarán a partir del lunes y hasta junio, y en las que se ha programado una semana de paro al mes.

"Aquí solo hay una opción, o se rectifica y se permite a los médicos, al igual que tienen sus compañeros del resto de Europa, tener un ámbito de negociación propio que permita al médico negociar directamente con la Administración, o se acabará desmantelando la sanidad y se quedara sin médicos", ha advertido el secretario general de CESM, Víctor Pedrero.

Que "se abran vías de diálogo"

Ángela Hernández, secretaria general de Amyts y portavoz de Apemif de la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo, ha confiado en que "se abran vías de diálogo". "No vamos a parar porque la profesión médica ha despertado. Aquí estamos jóvenes, mayores, nos hemos unido todos y esta unión de enfado médico no se veía desde el año 95 y sobre todo porque lo pedimos es justo".

"Nos sentimos muy frustrados porque realmente el modelo que hay ahora no nos permite prestar una atención sanitaria de calidad a los pacientes. Queremos dar siempre el mejor servicio y el modelo nos frustra porque supone un detrimento de la calidad asistencial y compromete también la seguridad del paciente", ha explicado a EFE Óscar Cordero, médico residente de cuarto año que se ha desplazado desde León.

En la protesta también participan estudiantes de Medicina, como Lucía y Carolina, que además tienen padres médicos. "Debe ser reconocido todo el esfuerzo que se está haciendo detrás, de lo que no se ve y no está reconociendo. Tenemos padres médicos y hemos vivido lo que son guardias sin dormir, luego volver a casa, ocuparte de tus hijos, volver a trabajar al día siguiente estando cansado; no queremos tener esa vida", asegura Lucía.

"Al final, aunque no hayamos ejercido, hemos vivido un poco lo que es ver a médicos quemados que llevan no sé cuántos años dándolo todo por este país y por la sanidad. Como futura médica, yo no quiero vivir esto", añade Carolina.

