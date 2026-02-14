Las líneas rojas de PP y Vox siguen frustrando la investidura de Guardiola en Extremadura: "No quiere el cambio que decidieron los extremeños"

Los detalles Sabemos que tanto en esa comunidad como en Aragón lo más probable es que acaben pactando, pero hasta que eso se produzca, podemos sacar las palomitas.

A pesar de que las elecciones en Aragón y Extremadura ya concluyeron, las negociaciones entre PP y Vox continúan. Santiago Abascal, líder de Vox, ha mostrado disposición a colaborar si el PP cambia sus políticas, mientras que Juan Bravo del PP sostiene que Vox debe decidir su posición. En Extremadura, Ignacio Garriga de Vox ha rechazado apoyar a María Guardiola, presidenta en funciones, criticando su falta de compromiso con el cambio. Dentro de Vox, hay divisiones sobre la prioridad de obtener cargos. Mientras el PP busca calmar tensiones, Vox retrasa decisiones, consciente de su fortalecida posición, complicando las investiduras.

Pese a que hace días que se cerró el telón electoral en Aragón, y todavía más desde que lo hiciera en Extremadura, PP y Vox siguen negociando entre bastidores. "Si el Partido Popular quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros", ha expresado el líder del partido de extrema derecha, Santiago Abascal, mientras que el vicesecretario general de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha defendido que "es el partido de Vox el que tiene que tomar una decisión sobre dónde quiere estar".

Sin embargo, las negociaciones parecen lejos de cerrarse, ya que Ignacio Garriga, secretario general de Vox, ha advertido de que María Guardiola, presidenta en funciones de Extremadura, "no va a obtener el apoyo" de su partido porque, según ha dicho, "no está dispuesta a protagonizar el cambio que han decidido los extremeños".

De hecho, las posturas ni siquiera están claras dentro de los propios partidos. Mientras que José Antonio Fúster, portavoz de Vox, ha expresado su interés por ocupar consejerías o hasta la vicepresidencia, otros miembros del partido han asegurado que la prioridad no son los sillones ni los cargos.

Dudas similares a las del PP en Extremadura, que pide la abstención del PSOE y unas horas más tarde describe así un posible pacto con Vox: "Hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan", ha expresado Guardiola.

Mientras, el Partido Popular busca transmitir confianza, optando por rebajar la tensión con los de Abascal. "Tengo tres hermanos y he discutido en multitud de ocasiones con ellos, pero siguen siendo mis hermanos", ha expresado Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso.

Al mismo tiempo, intententan rebajar las pretensiones de la formación de extrema derecha: "Los que quedan de terceros, con un tercio de los votos del PP, son los vencedores de la noche. Eso no parece razonable", defendió Feijóo.

Por su parte, Vox retrasa sus decisiones y, por tanto, las investiduras, consciente de que ha reforzado su posición. Y a falta de ver quién termina cediendo en esta ocasión, de lo que no tenemos dudas es de que con esta obra ya nos sabemos el final.

