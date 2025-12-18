Ayuso y su Gobierno desdeñan las denuncias de los trabajadores del hospital de Torrejón y las achacan a un plan de Moncloa: "No hay pruebas sólidas"

Entre líneas La consejera de Sanidad asegura que la auditoría realizada por el Gobierno "revela que ni se ha recortado personal ni se ha reutilizado material", aunque no publica ningún informe al respecto.

Isabel Díaz Ayuso y su Gobierno minimizan el escándalo del hospital de Torrejón, cuestionando la privatización de la sanidad. A pesar de las exclusivas de laSexta y testimonios de pacientes y profesionales, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, desmiente las acusaciones de reutilización de material y falta de personal, calificando la información de incorrecta y peligrosa. Ayuso tilda las críticas de "chismes" y niega descontento entre los pacientes, atribuyendo las denuncias a un plan contra el sistema sanitario madrileño. Además, su Gobierno ha dejado de publicar actas y auditorías, alegando que no están obligados a hacerlo.

Isabel Díaz Ayuso y su Gobierno rebajan la gravedad del escándalo del hospital de Torrejón que desde hace semanas ponen en cuestión el modelo de privatización de la sanidad. Además de los testimonios de los propios pacientes, laSexta ha publicado varias exclusivas sobre este caso con declaraciones de distintos profesionales y documentos internos del centro. La última demuestra que, como consecuencia de los intentos de sacar beneficio de la UCI, el 80% de la plantilla fuera.

Ante estas evidencias, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha considerado "preocupante para la ciudadanía la difusión de estas informaciones" que, según ella, "no son correctas". "No hay pruebas sólidas de lo que cuentan esas informaciones", ha insistido este jueves.

Sobre otra exclusiva de laSexta, que denunciaba la escasez de enfermeras, los límites de admisión en UCI y la reutilización de material para ahorrar dinero, Matute ha negado su veracidad. "No es cierto esa reutilización de material. Insisto: nunca se ha reutilizado material y ningún profesional sanitario. Los datos son tozudos y los de Torrejón son muy buenos", ha expresado.

Para elaborar dicha información, laSexta accedió a la planilla del hospital que reflejaba la falta de profesionales. También habló con trabajadores que corroboraron que, al ponerse en funcionamiento el centro, se les dio una "orden verbal" sobre la reutilización de material. En este sentido, la consejera ha pedido que "si quien lo cuenta -denuncia- tiene documentos, que nos los aporten para investigar".

"Nuestra auditoría revela que ni se ha recortado personal ni se ha reutilizado material. Tenemos un control constante. Cuando tengamos un dato sólido sobre esas circunstancias, actuaremos con contundencia. Pero me parece muy grave y peligroso difundir esas informaciones que pueden generar miedo a la población de que va a ser desatendida", ha aseverado, a la vez que no hace públicos los informes que maneja el Gobierno autonómico.

Ayuso desdeña las críticas

La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha mantenido esta retórica, prácticamente desde que se conoció el escándalo tras la publicación por parte de 'El País' de unos audios en los que el entonces CEO de Grupo Ribera animaba a la dirección a alargar las listas de espera para obtener más beneficios.

Ayuso ha calificado de "meros chismes", las acusaciones de trabajadores que informaron a laSexta sobre cómo se priorizaba a pacientes que generaban más ingresos a Ribera Salud en detrimento de pacientes crónicos. Un hecho que también fue confirmado por los propios pacientes que han sufrido las consecuencias de esta medida. "Me dijeron que me daban de alta, lo mío es crónico", criticaba una mujer.

Sin embargo, para la presidenta madrileña, ese descontento no existe. "No ha habido quejas", decía unos días después de conocer los polémicos audios. "¿Hay un descontento por parte los pacientes? No es el caso", afirmó también el miércoles , después de multitud de informaciones que evidencian estas políticas.

Para la líder autonómica, todo se debe a un plan contra el sistema sanitario madrileño que "quieren reventar desde Moncloa", a "rencillas entre los directivos" y a una manipulación: "Todo lo que se filtra se descontextualiza", aseguró en su balance del año político, en el que no hizo ningún tipo de autocrítica.

Además, su Gobierno ha dejado de publicar las actas de sus reuniones con Quirón y Ribera Salud. Una decisión que, según Matute, no se busca "ocultar", sino porque "no estamos obligados a publicarlos". De la misma forma, tampoco publica las auditorías a sus hospitales.

