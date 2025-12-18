Enfermeras escasas, límites de admisión en UCI y reutilización de material: las tácticas del Hospital de Torrejón para ahorrar dinero

Los detalles El 13 de octubre, en la UCI del hospital tan solo trabajaron tres enfermeras para 16 pacientes, según conta en la planilla a la que ha tenido acceso a laSexta. Esto equivale a más de cinco pacientes graves por cada trabajadora. Una ratio muy inferior a la recomendada por Sanidad para un hospital de esta complejidad, que lo fijan en como máximo dos pacientes por cada enfermera.

Día 13 de octubre en la UCI del Hospital de Torrejón. En el turno de día cinco enfermeras trabajan para 16 pacientes. Eso es lo que refleja la planilla a la que ha tenido acceso laSexta. Pero lo cierto es que de esas cinco trabajadoras, dos tienen que salir a otros servicios, tal y como consta en otro documento.

Es decir, ese día finalmente tan solo trabajaron tres enfermeras para 16 pacientes, lo que equivale a más de cinco pacientes graves por cada trabajadora. Una ratio muy inferior a la recomendada por Sanidad y sociedades científicas para un hospital de esta complejidad, que lo fijan en como máximo dos pacientes por cada enfermera.

El 13 de octubre el hospital derivó en el turno de mañana a dos enfermeras de la UCI a otras áreas

Un trabajador de la UCI, quien preserva su identidad por miedo a represalias, ha asegurado a laSexta que en el Hospital de Torrejón "no valoran los ratios en función de la gravedad del paciente" sino que los valoran "en función de números". "Se saca personal de UCI para cubrir otras áreas indistintamente del número de pacientes y la gravedad de los mismos que hay en la UCI en ese momento", denuncia el profesional sanitario.

Es más, han sacado personal de esa unidad incluso estando en una urgencia vital, según asegura este trabajador. Por otro lado, en ocasiones derivan pacientes críticos de la Unidad de Cuidados Intensivos a otras áreas. En cuanto a los técnicos auxiliares de enfermería, en ocasiones denuncian que están dos trabajadores a cargo de 16 pacientes críticos en un servicio bajo mínimos.

Hay pacientes que no llegan a la UCI por falta de personal y para optimizar recursos

El problema en la UCI de este hospital, no es solo que salga personal de esa unidad, los trabajadores denuncian que hay pacientes que no llegan a entrar a la unidad debido a la falta de personal. "Pacientes con patología previa o que se estima que su esperanza de vida es de dos o tres años ya no son candidatos en UCI", cuenta.

Esto se hace, señala, "para optimizar recursos" ya que "costear una cama de UCI es mayor que una cama en otras áreas del hospital". Pero esto tiene sus consecuencias, a los pacientes que no entran en la UCI "se les deja en la urgencia donde hay una enfermera para 17 pacientes".

El hospital pidió durante los primeros meses reutilizar material

Además, trabajadores del centro han asegurado a laSexta que durante los primeros meses de puesta en marcha del hospital existió una orden verbal sobre reutilizar material. Ante la orden de limpieza y posterior esterilización de ese material, como grapadoras o bisturís eléctricos, los trabajadores, a escondidas, desobedecían la orden y desechaban el mismo.

En cambio, al ser preguntados por ello, la Comunidad de Madrid y el Hospital de Torrejón lo niegan. Al ser preguntada este jueves sobre esta información, la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute ha asegurado que "es preocupante para la ciudadanía la difusión de estas informaciones" y ha acusado a esta cadena de "aumentar el pábulo".

Además de esto, laSexta ha tenido acceso a la planilla del hospital en la que se puede ver cómo el 13 de octubre, tan solo trabajaron en la UCI tres enfermas para 16 pacientes graves. Por otro lado, la cadena ha contado que en 2024, la UCI del Hospital de Torrejón sufrió una crisis que acabó con el 80% de su personal como consecuencia de los recortes que la dirección pretendía realizar en su plantilla.

En cambio, al ser preguntada por esta información, la consejera tan solo ha querido centrarse en la reutilización de material que, ha dicho, no es cierta. "Me parece muy grave y peligroso difundir esas informaciones que pueden generar miedo a la población de que va a ser desatendida", ha asegurado la consejera echando balones fuera.

En la Comunidad de Madrid también niegan que haya pacientes que no lleguen a entrar a la UCI para optimizar recursos ya que aseguran que los criterios de ingreso son estrictamente clínicos según cada paciente. En cambio, las denuncias de los trabajadores muestran los recortes en una unidad en la que la única prioridad debería ser la de salvar vidas.

