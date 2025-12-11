Los enfermos crónicos, los más perjudicados por la 'mala praxis' en las listas del hospital de Torrejón: "Tardaron meses en operarme, en vez de un ganglio me quitaron cinco"

Los detalles Por cada paciente del área de Torrejón, la Comunidad de Madrid paga al grupo Ribera 580 euros al año, tarifa plana. Mientras por un paciente de fuera abona 132 euros solo por la primera visita en una consulta externa, después todo sigue sumando. Un dato clave que explica la dimensión del negocio.

Dos profesionales sanitarios han confirmado a laSexta el escándalo de Torrejón y han asegurado que se ha priorizado a pacientes de fuera de Torrejón solo porque con esas citas ganan más dinero. A veces, lo hacen reservándoles huecos en las agendas.

Por cada paciente del área de Torrejón, la Comunidad de Madrid paga al grupo Ribera 580 euros al año, tarifa plana. Mientras por un paciente de fuera abona 132 euros solo por la primera visita en una consulta externa, después todo sigue sumando. Un dato clave que explica la dimensión del negocio. Para tener huecos en la agenda para esas primeras citas había que quitar sus revisiones y esto, al final, lo que provoca son retrasos.

Con esta estrategia hay un paciente que es el más perjudicado: el crónico. A Ana, el retraso en la cita para operarla de un cáncer le agravó su enfermedad. "Me dijeron que me tenía que operar a últimos de diciembre o primeros de enero, pero me llamaron el 14 de julio, siete meses después, por lo que en vez de un ganglio me tuvieron que quitar cinco", relata a laSexta.

Ahora, tras la operación, de la que se está recuperando, tiene un linfoedema con el brazo completamente hinchado. "Si me hubieran operado cuando solo tenía un ganglio a mí no me habría pasado esto", señala Ana.

En el caso de Magdalena, también paciente crónico en Torrejón, sus revisiones se alargan y se alargan. Enferma de corazón, lleva casi dos años esperando la llamada para una nueva cita. "Me dijeron que seis meses y a fecha de hoy nadie me ha llamado", denuncia.

Tampoco la han llamado para revisar su fascitis plantar. "Me dijeron en un mes te llamamos para revisar el pie, no me han vuelto a llamar", ha indicado. Y después de un año, este jueves por fin le han revisado un nódulo que le detectaron en el pulmón. "Un año esperando y me tenían que estar mandando ecografías cada tres meses", ha espetado Magdalena.

Carlos lleva un año de baja esperando una cirugía, con tres hernias. Cada día que pasa se va deteriorando más. Como el marido de Susana, con prótesis en la cadera y artrosis, necesita revisiones cada poco tiempo, pero cada vez que va al hospital le dan cita para dentro de un año o año y medio. Largas lista de espera para operaciones o pruebas que no se hacen a tiempo y que solo agravan las enfermedades de los pacientes.

