Sigue en el cargo
El PP escurre el bulto sobre el alcalde de Algeciras denunciado por acoso sexual y niega tener "instrumentos de presión" para hacer que dimita
Los detalles José Ignacio Landaluce ya no es militante del PP y ha dejado su cargo como senador, aunque rechaza abandonar la alcaldía.
Resumen IA supervisado
El Partido Popular intenta desvincularse del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, tras ser acusado de acoso sexual, argumentando que ya no es militante del partido. Alicia García, portavoz del PP en el Senado, afirmó que Landaluce se dio de baja del partido y el presidente andaluz, Juanma Moreno, señaló que no tienen instrumentos de presión sobre él. Landaluce, alcalde desde hace catorce años, enfrenta acusaciones de acoso y otras denuncias. El PSOE está dispuesto a apoyar una moción de censura para destituirlo, instando a Juanma Moreno a tomar medidas más contundentes.
* Resumen supervisado por periodistas.
El Partido Popular trata de desvincularse del alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, tras las acusaciones de acoso sexual contra él, aunque rechaza tomar medidas excusándose en que ya no es militante del partido.
"Bueno, saben que Landaluce se dio de baja del PP y como consecuencia se dio de baja también del grupo parlamentario popular. Por lo tanto, no tengo nada más que comunicar sobre este tema", se ha limitado a decir este jueves Alicia García, portavoz del PP en el Senado.
El presidente andaluz Juanma Moreno también se ha lavado las manos, asegurando que su partido no tiene "ningún instrumento de presión" sobre Landaluce. Moreno ha señalado que al no formar parte ya del seno popular, "no es miembro de nuestro partido. Nosotros no tenemos ningún instrumento de presión sobre él".
Landaluce es alcalde de la ciudad gaditana desde hace catorce años y lleva catorce meses con acusaciones de acoso sexual en torno a él, que defiende que es inocente. Recientemente, se han publicado pantallazos de conversaciones de dos concejalas de su partido en los que se referían a que les había "tocado el culo" y "metido mano", unos hechos que negaron posteriormente.
El PSOE, a favor de cesarle
Por su parte, el PSOE se ha mostrado este jueves dispuesto a apoyar una hipotética moción de censura que presente el PP para echar a Landaluce de la Alcaldía, sobre quien también pesan denuncias por presunta malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Así lo ha asegurado la secretaria general del PSOE andaluz y vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, al entender que la prioridad es que Landaluce abandone su responsabilidad municipal y permita a otro "compañero" ocupar esa posición.
En ese sentido, Montero ha insistido en que Moreno debería impulsar dicha moción de censura en contra del "apoltronado" alcalde de Algeciras "si quiere mantener un mínimo ético".
"No puede ser que el PP haga una operación estética, pero que no le preocupe lo más mínimo que al frente del Consistorio en Algeciras esté esta persona con estos comportamientos", ha recriminado María Jesús Montero.
Ha agregado que a los populares les hace falta más "contundencia", como cree que sí ha tenido su partido ante este tipo de hechos que también han aflorado en el seno de la formación en los últimos tiempos. Cabe recordar también que el PSOE ha llevado este caso ante el Tribunal Supremo.
