Más Madrid y PSOE cargan contra el modelo privatizador en el Hospital de Torrejón: "Es lo que le ha permitido a Ayuso vivir en dos pisazos de lujo"

Más Madrid y PSOE han denunciado este jueves que los detalles que ha desvelado en exclusiva laSexta sobre los intentos del Hospital de Torrejón de sacar beneficio de la UCI, son consecuencias del modelo privatizador del PP. Mientras, la Comunidad de Madrid se ha limitado a negarlo. Es más, la consejera de Sanidad incluso ha acusado de mentir a los trabajadores que han hablado con la cadena.

laSexta ha tenido acceso a la planilla del Hospital de Torrejón en la que se puede ver cómo el 13 de octubre tan solo trabajaron en la UCI tres enfermas para 16 pacientes graves. Una ratio muy inferior a la recomendada por Sanidad y sociedades científicas para un hospital de esta complejidad, que lo fijan en como máximo dos pacientes por cada enfermera.

Por otro lado, la cadena ha contado que en 2024, la UCI del Hospital de Torrejón sufrió una crisis que acabó con el 80% de su personal como consecuencia de los recortes que la dirección pretendía realizar en su plantilla.

Además, trabajadores del centro han asegurado a laSexta que durante los primeros meses de la puesta en marcha del hospital existió una orden verbal sobre reutilizar material. Ante la orden de limpieza y posterior esterilización de ese material, como grapadoras o bisturís eléctricos, los trabajadores, a escondidas, desobedecían la orden y desechaban el mismo.

En cambio, al ser preguntada por esta información, la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, tan solo ha querido centrarse en la reutilización de material que, ha dicho, no es cierta. "Me parece muy grave y peligroso difundir esas informaciones que pueden generar miedo a la población de que va a ser desatendida", ha asegurado la consejera echando balones fuera.

Así, Matute ha asegurado que "es preocupante para la ciudadanía la difusión de estas informaciones" y ha acusado a esta cadena de "aumentar el pábulo". "No hay pruebas sólidas de lo que cuentan esas informaciones. Nunca se ha reutilizado material", ha defendido la consejera.

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha criticado que "la señora Ayuso solo entiende la sanidad madrileña como una forma de hacer negocio". "La sanidad pública madrileña, que nadie lo olvide, es lo que le ha permitido a la señora Ayuso pueda vivir en dos pisazos de lujo en los que está viviendo", ha señalado.

De esta manera, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha apuntado que esto "es una demostración de que si los servicios públicos se gestionan como una empresa se van a poner los servicios económicos por delante, no solo del derecho a la salud, sino de los derechos laborales".

