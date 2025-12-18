El alcalde de Algeciras insiste en que no dimitirá tras la denuncia por acoso e insiste en que es un "montaje"

El contexto José Ignacio Landaluce ha hablado en 'Espejo Público' tras la denuncia que del PSOE contra él ante la Fiscalía del Tribunal Supremo solicitando que se le investigue por presuntos delitos contra la libertad sexual, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha afirmado que permanecerá en su cargo a pesar de las denuncias por acoso y los intentos de desacreditar a una concejala. Ha renunciado a su militancia en el Partido Popular para minimizar el impacto de estas acusaciones, que califica de falsas.

El alcalde de Algeciras asegura que seguirá en su cargo como alcalde. José Ignacio Landaluce defiende que no se irá pese a las denuncias por acoso conocidas en los últimos días y a los audios en los que su abogado trató de desacreditar a una concejala, pidiéndola que asumiese un desequilibrio mental.

"He renunciado a mi militancia para que el Partido Popular sea lo menos atacado posible por estas denuncias falsas que estoy teniendo. De principio voy a seguir y espero tener toda la energía para poder luchar por mi pueblo hasta ahora lo he logrado", ha dicho este jueves en 'Espejo Público'.

Así se ha pronunciado tras la denuncia que ha interpuesto el PSOE contra él ante la Fiscalía del Tribunal Supremo solicitando que se investigue al alcalde de la localidad gaditana y hasta ahora senador del Partido Popular por presuntos delitos contra la libertad sexual, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. Ante esto, ha insistido en que "no hay ni una sola denuncia, no hay ni una sola denuncia de ninguna mujer".

En este sentido, ha manifestado que "hace un año y poco empezó una campaña y al día siguiente mis compañeras dijeron que era mentira lo que decía el PSOE". Asimismo, ha señalado que el PSOE anunció que había denunciado en la Fiscalía pero "no lo habían hecho y ahora, un año después y coincidiendo con todo este follón, resulta que el 10 de diciembre dicen de nuevo que van a presentar una denuncia en el Supremo".

Igualmente ha insistido en que en octubre del pasado año "hay un comunicado de mis dos compañeras, las que supuestamente aparecen en WahtsApp sobre un posible acoso, diciendo que es mentira, es decir, no hay ninguna sola denuncia de ninguna mujer".

En cuanto a las supuestas "presiones" a una exconcejal, y posteriormente asesora, para tratar de "encubrir" un presunto acoso sexual, Landaluce ha insistido en el correo recibido por esa persona "diciendo que todo esto es un montaje". "Me lo hace incluso por escrito, manuscrito también, es decir, que no hay nada", ha asegurado.

Finalmente, ha señalado que ha pedido a su abogado presentar una querella. "Tenemos que denunciar esto, esto no se puede quedar así, que han utilizado hasta a mi madre, que va a cumplir 90 años dentro de unos días", ha concluido.

