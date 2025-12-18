Denuncian por acoso laboral a la alcaldesa de A Coruña y esta lo tacha de "ajuste de cuentas"

Los detalles Se trata de dos exconcejales que han presentado sendos escritos en el canal interno del PSOE contra Inéz Rey y un edil de su equipo.

Dos exconcejalas socialistas de A Coruña han denunciado a la alcaldesa Inés Rey y al concejal de Hacienda, José Manuel Lage, por acoso laboral a través del canal interno del PSOE. Inés Rey, también secretaria general del PSOE de A Coruña, lamentó el uso indebido del canal antiacoso y defendió que ninguna denuncia falsa la apartará de su apoyo a las víctimas. En un comunicado, Rey sugirió que las denunciantes, exmiembros de su Gobierno, buscan un ajuste de cuentas por no continuar en las listas electorales. La dirección del PSdeG se ha remitido al canal antiacoso para investigar el caso.

Dos exconcejalas socialistas del Ayuntamiento de A Coruña han acusado de acoso laboral, a través del canal interno de denuncias del PSOE, a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y al concejal de Hacienda, José Manuel Lage. Todo, en plena guerra abierta en el PSdeG en cuyo seno se han producido presuntos acosos como es el del alcalde de Barbadás y el que fuera presidente de la Diputación de Lugo.

La alcaldesa de A Coruña y secretaria general del PSOE de A Coruña, Inés Rey, ha lamentado que se use un canal interno antiacoso "para fines que nada tienen que ver con esto", tras recibir denuncias de acoso laboral contra ella. "Ninguna denuncia falsa hará que deje de estar al lado de las víctimas", ha manifestado.

Lo ha dicho en un comunicado remitido a los medios este jueves, tras ser conocedora de esta denuncia por parte de personas que formaron parte de su Gobierno y señala en esa nota que "quien hace un uso espurio del canal lo que está haciendo es atentar contra una herramienta útil contra determinados comportamientos machistas".

De esta manera, entiende que "quien posea un mínimo de ética no recurriría a esto porque en el fondo daña a las auténticas víctimas". "Hasta donde yo sé, ese medio es un canal anónimo, y en este caso, por lo que cuentan, las denunciantes tienen nombre y apellidos. Las dos denunciantes han ostentado cargos en mi Gobierno, por lo que a nadie se le escapa que esta maniobra es también un ajuste de cuentas por no haber repetido en las listas", ha expuesto.

Así, las ha invitado a ir "al juzgado", pues "se han confundido de medio", consta en el escrito en el que opina que si estas personas, con las que "hace años" no tiene relación, según ha concretado, "no lo han hecho, es porque saben que en España la denuncia falsa es un delito".

"Ninguna denuncia falsa hará que deje de estar al lado de las víctimas y denunciando los casos de violencia machista y acoso sexual, por mucho que haya personas que por esa causa intenten ahora actuar contra mí a través de un canal que precisamente tiene como función la defensa de las mujeres", ha insistido. Asimismo, ha asegurado que si lo que pretenden es que se calle, "no lo van a conseguir": "Nadie me callará en mi defensa de las víctimas de acoso", ha sentenciado.

La dirección del PSdeG, consultada por EFE, ha evitado pronunciarse y se ha remitido a los trabajos orgánicos del canal antiacoso del PSOE, que será quien actúe en la investigación pertinente. Por el momento, aseguran, ningún militante ni cargo socialista se ha comunicado con la dirección del partido en Galicia para trasladar ninguna denuncia respecto a la alcaldesa coruñesa.

