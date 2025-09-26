Ayuso y Almeida, contra el apoyo al pueblo palestino: amonestado un profesor de Madrid por llevar una camiseta de fútbol de Palestina

El contexto Ya esta semana se conocía el despliegue de un equipo especial de limpieza para borrar una bandera pintada con tiza en las inmediaciones del colegio Pi i Margall del barrio de Malasaña.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en mantener los centros educativos al margen de la causa palestina, pero familias y profesores se niegan a permanecer en silencio ante la situación en Gaza. Algunos docentes han sido advertidos por llevar camisetas alusivas a Palestina. Gestos como sandías en los patios y carteles en las puertas de los colegios han incomodado a las autoridades, que han respondido con medidas como la limpieza de grafitis pro-palestinos. Más de 175 asociaciones de familias han rechazado el hostigamiento de la Consejería de Educación, defendiendo que educar en valores y por la paz es fundamental. Profesores como Guillermo López enfrentan dificultades por mostrar apoyo a Palestina, pero insisten en que defender los derechos humanos no es imparcial. Esta situación ha generado una rebelión en las aulas en defensa de la paz y el fin de la guerra.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue insistiendo en que los centro educativos se queden al margen de la causa palestina. Sin embargo, hay familias y profesores que no quieren callarse ante el genocidio que Israel perpetra en la Franja de Gaza. De hecho, algunos ya han recibido avisos por ir a clase con camisetas que aluden, aunque sea de forma indirecta a Palestina. Guillermo, es uno de ellos.

Sandías en patios de coles o carteles a las puertas de los centros son gestos en defensa del pueblo palestino que molestan a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital. Prueba de ello, el despliegue de un equipo de especial de limpieza por parte del alcalde José Luis Martínez Almeida para borrar la bandera pintada con spray tiza en las inmediaciones del colegio Pi i Margall del barrio de Malasaña. De hecho, aseguran desde el AMPA que no se limpió ningún otro sitio de la plaza donde los bancos acostumbran a estar grafiteados.

Ante ello, más de 175 asociaciones de familias de alumnos han rechazado contundentemente el hostigamiento de la Consejería de Educación que dirige Emilio Viciana a equipos docentes y familias que muestran su apoyo a la causa palestina. En este sentido, no dudan en defenderse al considerar que "esto es educar en valores y educar por la paz", señala a laSexta, Raquel Ibáñez de la AFA del CEIP Unamuno.

Pese al importante objetivo, no está siendo fácil para profesores de secundaria como Guillermo López, quien decidió ponerse una camiseta del Club de Fútbol Palestina la cual representa una sandía. Lo hizo de forma puntual en una clase de Economía, tras escuchar los planes para Gaza del ministro de Finanzas israeli, Bezalel Smotrich. "Quería traerles la realidad y hacerles conocedores de hasta qué punto los intereses mueven el mundo", explica él mismo.

Pese a que "la idea era un guiño puntual", el equipo directivo del centro le afeó que se trataba de "una camiseta política y partidista". De hecho, le cuestionó al director del centro si consideraba que una camiseta con una sandía era política. Para el director, sí. Entonces, la dirección le ha instado por escrito a no volver a ponerse la prenda, incluso amenazándolo con trasladarlo a la inspección educativa.

Ahora, profesores y familias insiste en que estar del lado de los derechos humanos no es imparcial, así como que seguirán defendiendo la paz. Incluso, Sonia Martín del AFA del Colegio San Eugenia y San Isidro asegura que "las declaraciones de la presidenta han sido cierta palanca para que mucha gente diga 'pero, ¿qué me está contando?". En definitiva, toda una rebelión en las aulas que instan al fin de la guerra.

