Israel deja Gaza a oscuras: apagón en las telecomunicaciones ante el avance de las tropas de Netanyahu

La población de Ciudad de Gaza abandona forzosamente el enclave ante la llegada de tropas israelíes

¿Por qué es importante? Cientos de miles de civiles todavía se refugian en Ciudad de Gaza mientras los tanques de Israel avanzan en su camino hacia el centro del enclave, según afirman testigos a Reuters.

En Ciudad de Gaza, la falta de Internet y líneas telefónicas presagia ataques mayores por parte de Israel, como ha ocurrido en el pasado. La situación es desesperante para los residentes en medio de la operación terrestre israelí, donde tanques avanzan hacia el centro de la ciudad. Las fuerzas israelíes controlan los suburbios orientales y atacan zonas estratégicas, mientras los civiles enfrentan incertidumbre y temor. En un solo día, al menos 14 palestinos han muerto, y la Compañía Palestina de Telecomunicaciones ha informado cortes debido a los ataques. A pesar de las advertencias de huir al sur, más de medio millón de personas permanecen en la ciudad, enfrentando condiciones precarias.

En Ciudad de Gaza no hay Internet ni línea de teléfono, un presagio que recuerda a otros apagones que han precedido a los más grandes y peores ataques por parte de Israel en la Franja de Gaza. Residentes en el enclave trasladan la agónica situación que viven en el tercer día de la operación terrestre israelí, una realidad desesperante por la que atraviesan cientos de miles de civiles que, en estos momentos, se mantienen en la capital gazatí.

En las últimas horas se han visto tanques de Israel en dos zonas de Ciudad de Gaza dirigiéndose hacia el centro. Las fuerzas israelíes controlan los suburbios orientales de la ciudad de Gaza y en los últimos días han estado atacando las zonas de Sheikh Radwan y Tel Al-Hawa, desde donde se posicionarían para avanzar hacia las zonas central y occidental, donde se refugia la mayor parte de la población.

"La desconexión de los servicios de internet y teléfono es una pesadilla. Siempre ha sido una mala señal; algo muy grave va a ocurrir", cuenta un residente de Gaza a la agencia Reuters, que añade: "La situación a mi alrededor es desesperada. La gente en tiendas de campaña y en casas está muy preocupada por sus vidas. Muchos no pueden permitirse irse, pero muchos no quieren".

Esta es la situación en un día en el que al menos 14 palestinos han muerto por ataques o disparos israelíes en toda la Franja. La Compañía Palestina de Telecomunicaciones declaró en un comunicado que sus servicios habían sido cortados "debido a la continua agresión y a los ataques contra las principales rutas de la red".

Más de medio millón de personas siguen en Ciudad de Gaza

El ejército israelí asegura que las tropas están expandiendo sus operaciones en Ciudad de Gaza, desmantelando la "infraestructura terrorista" y "eliminando terroristas". Cientos de miles de palestinos han huido de la ciudad de Gaza desde que Israel anunció el 10 de agosto su intención de tomar el control, pero un número mayor permanece allí, ya sea en casas destrozadas entre las ruinas o en campamentos improvisados.

Las fuerzas de Netanyahu han instado a los residentes gazatíes a huir a una 'zona humanitaria' al sur del enclave, pero las condiciones allí son precarias, con alimentos, medicamentos y espacio insuficientes, y refugios inadecuados.

El Ejército ha hecho explotar cuatro vehículos autónomos llenos de explosivos, los cuales han destruido numerosas viviendas, unas explosiones similares a las que tuvieron lugar en Tel Al-Hawa.

Según datos de agencias internacionales de ayuda, más de 55.000 personas huyeron del norte de Gaza entre el domingo y el miércoles, pero más de medio millón no se han marchado, según estimaciones tanto israelíes como de Hamás.