Tellado no acudió a la presentación del centro de pensamiento de Espinosa de los Monteros porque estaba Aldama

Iván Espinosa de los Monteros presentaba este jueves su centro de pensamiento Atenea y allí no faltó un buen reguero de caras conocidas. Amigos y, no tan amigos, que decidieron acudir al acto en Madrid para apoyar al exsecretario general de Vox, que pretende con Atenea generar ideas para una España mejor y colaborar con los partidos "menos los que se sitúen en la no izquierda", como él mismo explicó.

Aunque las miradas estaba puestas en los asistentes. Eso sí, pese a contar con la presencia de miembros del Partido popular (PP), como Cayetana Álvarez de Toledo o Juan Bravo, también de excompañeros de partido, como Javier Ortega-Smith, hubo una gran ausencia: la de Miguel Tellado.

"Si el gesto de que yo acuda contribuye a construir los primeros pasos de un país mucho mejor me doy por satisfecho", decía el número dos de Feijóo horas antes del evento con una enorme sonrisa sobre su presencia en el acto. Pero nunca llegó, según la versión oficial por motivos laborales. Según ha podido saber laSexta, alguien "hábil" avisó a Tellado de que Víctor de Aldama estaba presente, lo que precipitó, pese a que estaba de camino, que finalmente decidiera no ir.

Y es que la aparición estelar del comisionista imputado en dos tramas corruptas marcó la diferencia pese a que ni él, ni el líder de Desokupa, Daniel Esteve, estaban invitados, algo que también ha confirmado laSexta.

"Se ve que no soy de la cúpula"

Sí hubo otros rostros políticos invitados, como Javier Ortega Smith, y eso que se había informado de que no acudiría nadie de la cúpula de la formación ultra a la que pertenecía Espinosa de los Monteros. "Se ve que no soy de la cúpula", sentenciaba irónico el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y también exsecretario general de la formación.

Este respaldo, el de Ortega Smith a Espinosa de los Monteros, le separa aún más de la dirección del partido y su líder, Santiago Abascal. "Yo vengo a ver a un buen amigo", afirmaba. Y no pararon de llegar amigos. Espinosa estuvo rodeado de personalidades que justificaban su presencia por la amistad con el líder del nuevo centro de pensamiento, como José Ramón Bauzá, expresidente balear del PP, o Guillermo Mariscal, secretario de la Mesa del Congreso por el PP.

¿Es esto una señal del acercamiento del exsecretario general de Vox a los 'populares'? "Eso no está en la mesa", sentenció el propio Espinosa de los Monteros ante esta pregunta. Eso sí, con este acto parecía enterrarse el hacha de guerra entre PP y Vox.

