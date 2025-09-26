Control de fronteras, expulsión de delincuentes y solo migrantes "culturalmente próximos": Feijóo coge la mano de Vox en política migratoria

¿Por qué es importante? El líder del PP convierte el problema de la migración en su cruzada personal y endurece su discurso contra ella. "Tenemos el derecho a elegir quién entra, cómo entra y para quién entra", sentenciaba este jueves desde Formentera.

Alberto Núñez Feijóo quiere dar un giro de 360 grados a la política migratoria en España y quiere hacerlo de una sola forma: endureciendo su discurso. El líder del Partido Popular (PP) presentaba este jueves una serie de medidas que se asemejan más al pensamiento de partidos como Vox que al del PP histórico.

"Tenemos el derecho a elegir quién entra, cómo entra y para quién entra", sentenciaba el líder de los 'populares' este jueves desde un acto en Formentera, donde además abogaba por ese giro en la política de inmigración que dé prioridad a la llegada de personas de países "culturalmente cercanos" que compartan con los españoles "vínculos sociales" e idioma.

No solo eso. Para Feijóo habría que haber un mayor control de fronteras y una expulsión de los migrantes que delincan, regulares incluidos. Desde el PP acogen esta nueva política como una forma de "diferenciarse de PP y Vox". "Entre los que quieren hundir el Open Arms y los que quieren las mafias", decía desde Madrid también este jueves Miguel Tellado, secretario general de la formación.

Desde el Gobierno se han echado las manos a la cabeza. "El señor Feijóo es hoy el número dos de Abascal", ha espetado este viernes sin cortapisas el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Desde el propio PSOE ya han tachado las propuestas de Feijóo de "racistas" al vincular la inmigración con la delincuencia y "defender la selección de quién entra en el país".

Precisamente, el exsecretario general de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, presentaba este jueves su nuevo centro de pensamiento donde también daba cuenta de lo que para él sería una buena política migratoria. "Deberían entrar los que quieran venir a trabajar a los sectores en los que hagan falta y estén dispuestos a adaptarse a nuestra costumbres", aseveraba. Como Feijóo, Espinosa de los Moteros también aboga por la expulsión de los que delinquen. Distinta persona, mismo discurso.

El 'invierno demográfico'

Todo ello, en las antípodas del Gobierno de Pedro Sánchez. Para el líder del Ejecutivo la migración es "la solución, no el problema". Algo que ha venido diciendo en los últimos meses ante los constantes discursos de odio a la derecha de la política. "Ahora estamos luchando contra lo que llamamos 'invierno demográfico', decía en una entrevista en ABC.

El PSOE quiere luchar contra las mafias e impulsar la migración ante ese 'invierno demográfico' para impulsar la industria verde con el fin de invertir las pirámides poblacionales y así revivir sectores productivos e incluso pueblos enteros gracias a su trabajo.

La migración es el segundo problema que más preocupa a los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pero para Feijóo, al parecer, se ha convertido en el primero.

