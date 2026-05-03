Ahora

Estrategia de defensa

Ábalos seguirá la estela de Koldo y negará el botín del caso mascarillas: dirá que nunca ha estado a sueldo de Víctor de Aldama

El contexto Fuentes cercanas al exministro socialista aseguran que en su declaración de este lunes también hará hincapié en que la decisión de adjudicar a la empresa Soluciones de Gestión era de los técnicos, del subsecretario de Transportes y de los responsables de las empresas que los adjudicaron, Puertos del Estado y Adif.

Ábalos y Koldo durante la declaración de Aldama en el Supremo
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Llegó el día. José Luis Ábalos se sentará en el Tribunal Supremo este lunes para dar cuenta de las acusaciones que le sitúan con un papel "fundamental" en el caso Koldo, centrado en la presunta banda organizada adjudicando contratos públicos a cambio de mordidas. El exministro socialista, el último en declarar ante el juez y que ha negado su participación en la trama desde que saltara a la palestra en 2024, seguirá así una estrategia de defensa similar a la de su exasesor, Koldo García, que declaraba el pasado viernes y quitaba bastante responsabilidad al exsocialista.

Según fuentes próximas al exministro consultadas por laSexta, este lunes Ábalos negará el botín, dirá que nunca ha estado a sueldo de Víctor de Aldama. También negará saber nada de las contraprestaciones supuestamente recibidas y que todas las adjudicaciones de los contratos de mascarillas fueron totalmente legales.

Ábalos también hará hincapié en que la decisión de adjudicar a la empresa Soluciones de Gestión -la empresa privada que actuó como intermediaria en la compra de material sanitario- era de los técnicos, del subsecretario de Transportes y de los responsables de las empresas que los adjudicaron, Puertos del Estado y Adif.

Según también ha podido saber laSexta, el exministro se sabe el sumario de arriba a abajo y tiene muchas ganas de contestar, eso sí, a todas las partes salvo a la acusación popular, la que representa el PP. Además, estas fuentes inciden en que Ábalos necesita contestar a Víctor de Aldama, el empresario al que la UCO definió como "el nexo corruptor" de la trama y que este viernes declaró durante ocho horas.

Según la declaración del propio Aldana, él subvencionaba al exministro José Luis Ábalos y a su exasesorun altísimo nivel de vida a cambio de su influencia. Aldama reconocía que les dio hasta un cuarto de millón de euros en efectivo. "He llegado a llevar hasta 250.000 euros. Los llevaba en la mochila", señalaba. En una mochila cuando las cantidades eran grandes y, cuando no, en un sobre: "Si llevaba entre 50.000 y 60.000 euros, los llevaba en un sobre".

Pero Ábalos ya piensa en una estrategia a largo plazo y que podría ir más allá del juicio: pretende denunciar la vulneración de derechos contra él y Koldo García por no poder acceder al contenido completo de sus dispositivos electrónicos. Ambos estarían pensando en acudir al Tribunal Constitucional tras una posible condena del Tribunal Supremo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. García Ortiz compara lo que le ha ocurrido con la "muerte civil" que había en Roma: "Afronto la sentencia y las consecuencias"
  2. "La mayor amenaza para la comunidad transatlántica no son sus enemigos externos": EEUU alimenta una posible brecha en la OTAN
  3. Trump avanza que probablemente rechace el plan de paz de Irán: "No han pagado un precio lo bastante alto"
  4. Ábalos encara su declaración por el caso Koldo con el objetivo de desmentir las acusaciones tras negar la mayor desde 2024: "Si algo no he hecho es lucrarme"
  5. "No tienen corazón": la desesperación y el enfado por el 'no' del PP, Vox y Junts a la prórroga de los alquileres
  6. Subidas desproporcionadas de los seguros de salud y denegaciones masivas: la discriminación que sufren las personas con VIH positivo