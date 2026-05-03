Ábalos seguirá la estela de Koldo y negará el botín del caso mascarillas: dirá que nunca ha estado a sueldo de Víctor de Aldama

El contexto Fuentes cercanas al exministro socialista aseguran que en su declaración de este lunes también hará hincapié en que la decisión de adjudicar a la empresa Soluciones de Gestión era de los técnicos, del subsecretario de Transportes y de los responsables de las empresas que los adjudicaron, Puertos del Estado y Adif.

José Luis Ábalos comparece este lunes ante el Tribunal Supremo por su presunta implicación en el caso Koldo, relacionado con la adjudicación irregular de contratos públicos. El exministro socialista, quien ha negado su participación desde el inicio del escándalo en 2024, seguirá una estrategia de defensa similar a la de su exasesor, Koldo García. Ábalos planea negar cualquier relación con Víctor de Aldama, señalado como "el nexo corruptor", y afirmar que las adjudicaciones de contratos de mascarillas fueron legales. Además, el exministro considera denunciar una vulneración de derechos por la falta de acceso completo a sus dispositivos electrónicos, contemplando acudir al Tribunal Constitucional tras una posible condena.

Llegó el día. José Luis Ábalos se sentará en el Tribunal Supremo este lunes para dar cuenta de las acusaciones que le sitúan con un papel "fundamental" en el caso Koldo, centrado en la presunta banda organizada adjudicando contratos públicos a cambio de mordidas. El exministro socialista, el último en declarar ante el juez y que ha negado su participación en la trama desde que saltara a la palestra en 2024, seguirá así una estrategia de defensa similar a la de su exasesor, Koldo García, que declaraba el pasado viernes y quitaba bastante responsabilidad al exsocialista.

Según fuentes próximas al exministro consultadas por laSexta, este lunes Ábalos negará el botín, dirá que nunca ha estado a sueldo de Víctor de Aldama. También negará saber nada de las contraprestaciones supuestamente recibidas y que todas las adjudicaciones de los contratos de mascarillas fueron totalmente legales.

Ábalos también hará hincapié en que la decisión de adjudicar a la empresa Soluciones de Gestión -la empresa privada que actuó como intermediaria en la compra de material sanitario- era de los técnicos, del subsecretario de Transportes y de los responsables de las empresas que los adjudicaron, Puertos del Estado y Adif.

Según también ha podido saber laSexta, el exministro se sabe el sumario de arriba a abajo y tiene muchas ganas de contestar, eso sí, a todas las partes salvo a la acusación popular, la que representa el PP. Además, estas fuentes inciden en que Ábalos necesita contestar a Víctor de Aldama, el empresario al que la UCO definió como "el nexo corruptor" de la trama y que este viernes declaró durante ocho horas.

Según la declaración del propio Aldana, él subvencionaba al exministro José Luis Ábalos y a su exasesorun altísimo nivel de vida a cambio de su influencia. Aldama reconocía que les dio hasta un cuarto de millón de euros en efectivo. "He llegado a llevar hasta 250.000 euros. Los llevaba en la mochila", señalaba. En una mochila cuando las cantidades eran grandes y, cuando no, en un sobre: "Si llevaba entre 50.000 y 60.000 euros, los llevaba en un sobre".

Pero Ábalos ya piensa en una estrategia a largo plazo y que podría ir más allá del juicio: pretende denunciar la vulneración de derechos contra él y Koldo García por no poder acceder al contenido completo de sus dispositivos electrónicos. Ambos estarían pensando en acudir al Tribunal Constitucional tras una posible condena del Tribunal Supremo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.