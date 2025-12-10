Revuelta y Vox reniegan mutuamente de su vinculación entre dudas sobre sus cuentas

Sí, pero Por ejemplo, hace tan solo un año el mismo Santiago Abascal apoyó de forma pública la ahora polémica campaña de ayuda para los afectados de la DANA.

Días después de que se conociera la acusación de Revuelta por desviar donaciones destinadas a los afectados de la DANA en Valencia, tanto Vox como su rama juvenil han negado su vinculación con la organización. Sin embargo, hace un año, Santiago Abascal y Vox apoyaron públicamente la campaña de donaciones de Revuelta, calificándola como "la España real". Esta colaboración no era nueva, ya que en octubre de 2023, Abascal instó a participar en manifestaciones que Revuelta organizó. Ahora, ambas partes se distancian, alegando independencia política y económica, pero sin presentar pruebas de su inocencia.

Días después de conocerse la acusación de Revuelta a través de algunos de sus ya exdirectivos por desviar donaciones que captaron para los afectados de la DANA de Valencia, tanto la rama juvenil de Vox como la misma formación que dirige Santiago Abascal reniegan mutuamente de su vinculación

Sin embargo, hace un año se apoyaban públicamente en X durante la entrega de ayuda humanitaria para los afectados de la DANA en Valencia. Tanto es así que el propio Abascal difundió en su momento la ahora polémica campaña de donaciones impulsada por Revuelta. Eran, según él, "la España real" y, por supuesto, ellos le agradecieron la difusión.

De hecho, no era la primera vez que colaboraban. En octubre de 2023, Abascal animó desde el Congreso a "todos los españoles a acudir de manera masiva este domingo a Barcelona". Llamamiento que los cachorros no dudaron en secundar. "¿Quién se viene con nosotros a Barcelona desde Madrid?", propusieron en X.

Un mes después mismo modus operandi. Abascal alentó a la gente a asistir a las protestas de Ferraz y Revuelta organizó la quedada. Se trata de las mismas protestas en la que acabaron apaleando un muñeco de Pedro Sánchez durante una Nochevieja.

Pero ahora que no salen las cuentas, Vox ha renegado de Revuelta y, en parte, viceversa. De hecho, según ha asegurado el presidente de Revuelta, Jaime Fernández, son organizaciones independientes "tanto de manera política, como de manera económica", así como que ya están "trabajando en la defensa de todos los ataques".

Con todo, siguen sin mostrar ni una sola cuenta, ni una auditoría, ni un solo papel que demuestre su inocencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.