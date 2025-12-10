Desmontando los comunicados casi idénticos de Ribera Salud y el Gobierno de Ayuso por el escándalo de Torrejón

¿Por qué es importante? La Comunidad de Madrid se posiciona del lado del grupo Ribera. Sin añadir ninguna valoración se limita a exponer las palabras de su presidente, que lamenta las filtraciones y niega las denuncias.

Tras la reunión entre la consejería de sanidad madrileña y el grupo Ribera por el escándalo del Hospital de Torrejón, ambos emitieron comunicados casi idénticos. La Comunidad de Madrid apoya al grupo Ribera, limitándose a repetir las palabras de su presidente, quien lamenta las filtraciones y niega las denuncias. El grupo Ribera acusa a los medios de "filtraciones malintencionadas" y niega haber dado instrucciones a los profesionales o cambiado procesos. Sin embargo, el CEO había admitido esfuerzos para reducir listas de espera. El sindicato SATSE y trabajadoras denunciaron cambios en triajes. Ribera amenaza con acciones legales contra los medios.

Es prácticamente un copia y pega. Tras la reunión entre la consejería de sanidad madrileña y el grupo Ribera por el escándalo del Hospital de Torrejón han emitido dos comunicados casi idénticos palabra por palabra. La Comunidad de Madrid se posiciona del lado del grupo Ribera. Sin añadir ninguna valoración se limita a exponer las palabras de su presidente, que lamenta las filtraciones y niega las denuncias. Este añade, además, que la crispación está dañando el modelo de éxito de Madrid.

En el comunicado del grupo Ribera se acusa directamente al mensajero lamentando "filtraciones malintencionadas y la interpretación interesada de las palabras del CEO publicadas en varios medios de comunicación en un ámbito descontextualizado".

Pero precisamente este martes 'El País' adelantaba los 25 minutos completos de intervención de Pablo Gallart. En el comunicado niegan también haber dado instrucciones a los profesionales. "De Geuser niega categóricamente cualquier tipo de instrucción dada a los profesionales. No se ha cambiado proceso de triaje alguno, no se ha reutilizado material sanitario alguno, ni se ha manipulado el criterio de asistencia", señalan.

Sin embargo, esto es lo que decía el propio CEO en esa reunión: "En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino".

Niegan también en este escrito los cambios en el proceso de triaje, pero el sindicato SATSE lo denunció ya en abril y también varias trabajadoras. "De amarillos a verde, sin ser valorados por ningún médico previamente", detallaron.

Insisten en su compromiso con la calidad asistencial, pero en esa reunión se insistía también, y mucho, en hacer números: "Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa".

El Grupo Ribera amenaza además a los medios con emprender acciones legales, todo tras un encuentro este martes con la consejería de sanidad de Madrid que, por cierto, emitió otro comunicado. En las imágenes sobre estas líneas se pueden ver los dos, es complicado diferenciarlos porque son prácticamente iguales, tras la charla parecen haberse mimetizado, su discurso es el mismo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.