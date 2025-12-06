Dimiten varios miembros de la junta directiva de la rama juvenil de Vox tras denunciar el desvío de fondos recaudados para las víctimas de la DANA

El contexto Revuelta es el grupo ultra que desató una campaña de desprestigio a las ONG tras la tragedia de la DANA y que promovió las movilizaciones en Ferraz en noviembre de 2023.

Varios miembros de la junta directiva de Revuelta, la marca juvenil de Vox, han dimitido tras denunciar una posible estafa en el desvío de fondos para las víctimas de la DANA. Revuelta, conocido por su campaña de desprestigio a las ONG y movilizaciones en Ferraz, ha emitido un comunicado donde acusa a antiguos colaboradores de intentar sembrar dudas por intereses personales y políticos. La organización denuncia intentos de injerencia por parte de Vox para controlar sus decisiones internas. Aseguran que sus recursos se han destinado a acciones solidarias y rechazan las acusaciones de falta de transparencia. Revuelta lamenta la instrumentalización política de causas solidarias y defiende su independencia y misión. Agradecen el apoyo de voluntarios y simpatizantes, y concluyen que seguirán adelante más fuertes y libres.

Varios miembros de la junta directiva de Revuelta, la marca juvenil de Vox, han dimitido después de denunciar ante la Fiscalía una posible estafa en el desvío de los fondos recaudados para las víctimas de la DANA. Revuelta es el mismo grupo ultra que desató una campaña de desprestigio a las ONG tras la tragedia, y que promovió las movilizaciones en Ferraz en noviembre de 2023.

En mitad de la crisis en la rama juvenil del partido que lidera Abascal, Revuelta ha emitido un comunicado en el que denuncia que "durante los últimos días, han aparecido declaraciones públicas de antiguos colaboradores que, por orden de otros, buscan sembrar dudas" sobre el grupo ultra, y que "lo hacen de manera coordinada por orden de sus superiores políticos y por ambición personal, a costa de la verdad y la justicia". "Esos intereses espurios pronto serán conocidos", advierten.

En este sentido, aseguran en su perfil de X que "desde hace meses, Revuelta ha sido objeto de intentos de injerencia por parte de personas vinculadas profesionalmente a Vox". "Su objetivo ha sido apropiarse de la organización, influir en nuestras decisiones internas y condicionar la independencia de esta asociación", manifiestan.

Sin embargo, "al no lograrlo", afirman desde la organización, "algunas de esas personas han optado por difundir acusaciones públicas inciertas destinadas a intentar erosionar" su "credibilidad, por orden de los de arriba". Así, defienden, "todo ello responde a una estrategia conocida: destruir lo que no pueden controlar".

En este punto, señalan que "llaman 'falta de transparencia' a algo muy distinto", que es, según Revuelta, "la negativa" del grupo "a entregar documentación confidencial para ser utilizada por estructuras partidistas". "Nuestra responsabilidad es con España y con nuestros voluntarios y donantes (cuya identidad merece ser protegida), no con negociados internos de ningún partido o estructura partidista", expresan.

De esta forma, defienden que "Revuelta ha destinado la integridad de sus recursos económicos a las acciones asociativas que toda España ha podido ver y conocer: ayudar a los afectados por catástrofes naturales y a la movilización social por causas patrióticas". "Quien, con acusaciones falsas, pretenda hacer creer lo contrario acabará chocando con la verdad. Tiempo al tiempo", alertan.

En la misma línea, el grupo ultra expresa que lamenta "profundamente que causas solidarias -como la respuesta ciudadana a las riadas de Valencia- sean instrumentalizadas ahora para disputas políticas ajenas al bien común y a las propias víctimas". "A pesar de nuestra disconformidad, se intentaron apropiar políticamente de la ayuda ciudadana apartidista cuando sucedió la catástrofe y, cuando no han podido controlar la estructura, difunden mentiras sobre nuestra actividad", subrayan, a lo que añaden que no se prestan a "campañas internas de intento de control político", sino que son "una asociación libre, digna y patriota".

"Quienes hoy lanzan acusaciones falsas saben perfectamente cuál fue el intento de apropiación que pretendieron y cuáles fueron las presiones ejercidas. Lo probaremos donde toque y cuando corresponda", aseguran, al tiempo que defienden que "Revuelta no entrará en provocaciones ni en confrontaciones personales", que su trabajo habla por ellos, y que su misión "es demasiado importante" para desviarse "hacia batallas inútiles".

"Agradecemos a los voluntarios y simpatizantes que nos han trasladado su apoyo. También al grueso de las bases de Vox, que, en privado, rechazan las malas prácticas de la dirección -la real y la formal-. Lamentamos que, por miedo a perder el sueldo, algunos hayan accedido a iniciar esta guerra absurda, a sabiendas de que sus acusaciones tienen los pies de barro", denuncian, tras lo que concluyen el comunicado destacando que Revuelta "sigue adelante más fuerte, más libre libre y más necesaria".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.