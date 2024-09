Menos de dos minutos. Es lo que duró la declaración de Pedro Sánchez ante el juez Juan Carlos Peinado el pasado 30 de julio en el Palacio de la Moncloa. Una brevísima comparecencia, a cuyo audio ha tenido acceso laSexta, en la que el presidente del Gobierno se acogió a su derecho a no declarar para no perjudicar a su esposa y negó tener relación con los otros dos investigados en la causa.

Una grabación, que el magistrado ha entregado este lunes a las partes, que contiene solo seis preguntas del juez al jefe del Ejecutivo: su nombre, si conoce a cada uno de los tres investigados y, hasta en dos ocasiones, si se acoge a la dispensa para no declarar contra su mujer.

Peinado había citado este lunes a mediodía a las partes personadas en la causa para entregarles el vídeo de la comparecencia de Sánchez, pero con marcas de agua para identificar al responsable en caso de filtración. El audio de la testifical, no obstante, sí ha trascendido y arranca con el jefe del Ejecutivo identificándose por su nombre y apellidos, tras lo que el juez Peinado le explica que la diligencia que se va a practicar consiste en tomarle declaración. "Si usted desea declarar", apostilla.

El juez agrega que en el procedimiento hay tres personas con la condición de investigadas. "Le voy a preguntar si con alguna de ellas tiene usted algún tipo de relación", avanza. Así, le pregunta en primer lugar por su mujer: "La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación o parentesco, amistad, enemistad..?", plantea el juez, ante lo que Sánchez responde simplemente: "Es mi esposa".

Acto seguido, Peinado le repite la pregunta con respecto a los otros dos investigados, el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache. El presidente responde negativamente en ambos casos.

Es entonces cuando el magistrado le informa de la posibilidad de no declarar para no perjudicar a su esposa. "Está usted dispensado de declarar en todo aquello que pueda perjudicarle, si bien es cierto que hay otras dos personas con las que ha manifestado que no tiene ningún tipo de relación, pero también el mismo artículo que le dispensa usted de declarar respecto de su esposa, prevé la posibilidad de que tampoco declare en todo aquello que quepa la posibilidad de perjudicar o comprometer a su esposa", señala.

"Una vez que creo que está suficientemente informado, lo primero que tengo que preguntarle es si usted va a acogerse a dispensa de declarar o si por el contrario quiere prestar declaración", continúa el magistrado, ante lo que Sánchez responde: "Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416 [de la Ley de Enjuiciamiento Criminal]".

"¿No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado?", insiste el juez. "Deseo acogerme al derecho que viene reconocido en la ley", reitera el líder socialista, ante lo que Peinado le da las gracias y da por concluida la declaración.

Las grabaciones, en manos de las partes

El juez Peinado ha compartido este lunes con las partes la grabación de la testifical del presidente del Gobierno, que practicó el 30 de julio en el Complejo de La Moncloa. En una providencia del 22 de agosto, el magistrado justificaba que las partes "tienen derecho a disponer de copia de todos los documentos que se contienen" en las diligencias previas. El juez instructor también esgrimió que se podían sacar "conclusiones" del "silencio" de Sánchez, una tesis rechazada por expertos juristas.

El resto de grabaciones del procedimiento ya fueron compartidas con las partes el pasado 9 de septiembre, pero no así la del presidente. Peinado apuntaba que esta se facilitaría en el momento en que la compartiera la empresa pública Madrid Digital, encargada de gestionar las grabaciones en los juzgados madrileños.

El juez rechazaba así la solicitud de la Fiscalía de no incluir esta grabación en el sumario al considerar que "carecería de utilidad material o procesal" y por "razones de supuestas filtraciones y divulgación". Su filtración se produce, precisamente, después de que la semana pasada el magistrado reactivase el procedimientocon hasta cuatro providencias, entre ellas la declaración de una nueva testigo en una fecha posterior a la decisión de la Audiencia de Madrid sobre el archivo de la causa, prevista para el 30 de septiembre.

Querellas contra el juez Peinado

El juez Juan Carlos Peinado acudió el pasado 30 de julio a Moncloa para tomar declaración a Sánchez en el marco de la causa que instruye contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Tras esa comparecencia, tanto la esposa del presidente como el propio líder del Ejecutivo presentaron sendas querellas contra el magistrado por prevaricación.

Primero fue, una querella que. Por su parte, la defensa de Begoña Gómez, encabezada por el abogado y exministro, incluía en su querella también un presunto delito de