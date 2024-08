Es la última polémica de Juan Carlos Peinado: justificar la entrega del video de la declaración como testigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aludiendo a la importancia de sus silencios.

El presidente no declaró pero el magistrado considera que sus silencios también son relevantes. Mientras expertos juristas aseguran que es un sinsentido que el juez Peinado avale la entrega del vídeo de la declaración judicial, desde el PP defienden la decisión de Peinado: dicen que todos somos iguales ante la ley.

El magistrado Joaquim Bosch ha aclarado este viernes en Al Rojo Vivo que "en ningún caso la jurisprudencia dice que el silencio de un testigo puede servir para incriminar o para inculpar a otra persona"

Se trata de una decisión contraria a la de la Fiscalía que defiende asegurando que los silencios del presidente pueden llevar a conclusiones que sirvan para valorar posibles indicios inculpatorios o excluyentes.

El catedrático del Derecho Procesal en la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva, asegura que "no tiene el más mínimo sentido". "Ver ahí a una persona que no dice nada, no sé en qué puede ayudar a la defensa de las partes", ha añadido en una entrevista en la Cadena SER.

Sánchez se acogió a su derecho a no declarar y sacar conclusiones de su silencio sería algo insólito. El magistrado Bosch insiste en que "es la primera vez que leo en una resolución judicial que la dispensa a declarar de un testigo pueda tener algún tipo de consecuencia jurídica y, por ello, es previsible que la Fiscalía pueda recurrir"

A pesar de ello, desde el Partido Popular defienden la decisión de Peinado apoyándose en aquello de que todos somos iguales ante la ley. El portavoz popular, Borja Sémper, dice que "también el señor Sánchez. Él y su familia. Y las partes en cualquier procedimiento judicial tienen derecho a acceder a las grabaciones"

Tanto Sánchez como su mujer, Begoña Gómez, ya se querellaron contra este juez. El presidente lo hizo por no permitirle declarar por escrito y su mujer por revelación de secretos y prevaricación.