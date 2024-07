El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha acogido a su derecho a no declarar en su declaración como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado en el caso que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y prevaricación en los negocios.

Según confirman fuentes consultadas por laSexta, Sánchez ha asegurado que no tiene ninguna relación con el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Gayache, ni con el empresario Juan Carlos Barrabés, los otros dos investigados en la causa.

Tras decir que Begoña Gómez es su mujer, el juez le ha ofrecido la posibilidad de no declarar contra ella, un derecho al que Sánchez ha dicho que se iba a acoger. La declaración ha transcurrido con absoluta normalidad. El encuentro se ha dado en una sala del Ministerio de la Presidencia.

Esta declaración ha sido un hecho inédito, ya que es la primera vez que un presidente del Gobierno presta declaración ante un juez en el marco de la causa contra su mujer por presunto tráfico de influencias y prevaricación en los negocios. El magistrado ordenó previamente que la Policía y los técnicos de los servicios informáticos de la Comunidad de Madrid se encargasen de instalar los dispositivos necesarios para la declaración de Sánchez.

Tras la declaración de Sánchez, el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha comparecido ante los medios de comunicación para trasladar la "tranquilidad" con la que el presidente del Gobierno ha afrontado este cara a cara, el cual considera que ha sido "innecesario" dentro de la investigación sobre su defendida.

"Debía haber sido hecha por escrito. Ha durado dos minutos. El juez le preguntó a Sánchez si tenía alguna relación con alguno de los investigados. Le ha preguntado si se acogía a su derecho a no declarar. Le contestó que sí. Estas han sido sus únicas intervenciones, y ya el juez dio por terminada la diligencia", ha explicado.

Este martes estaba marcado en rojo en el calendario del presidente del Gobierno. Sánchez comenzaba su intenso 30 de julio con el Consejo de Ministros, al que prosiguió su declaración ante el juez Peinado. Acto seguido, se celebra la Ejecutiva Federal del PSOE para finalizar con una audiencia con el rey Felipe VI en Palma.

La declaración de Pedro Sánchez ha dado comienzo a las 11:00 horas en el Palacio de la Moncloa. Antes, sobre las 10:20 horas, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha llegado a Moncloa en un coche policial camuflado.

La organización ultra Hazte Oír, que no finalmente no ha entrado en el recinto como sí ha hecho Vox, ha formado parte de las protestas que se han dado en el exterior. Allí se han leído pancartas con lemas como 'El capo. La mujer. El hermano. La famiglia', con fotografías del jefe del Ejecutivo, su mujer y su hermano.

También se han escuchado cánticos como 'No es un gobierno, es una mafia', 'Presidente, delincuente' y 'La Moncloa no es el SEPE', por un grupo de no más de 50 personas frente al Complejo de la Moncloa. Se han llegado a ver hasta muñecos de Sánchez y Gómez vestidos de presos.