El pasado 15 de julio el juez Juan Carlos Peinado tomó declaración como testigo al empresario Carlos Barrabés en el marco de la causa que instruye contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por la presunta comisión de los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. En ella Barrabés admitió ante el juez haberse encontrado en varias ocasiones con Gómez, así como con Pedro Sánchez. Ahora laSexta ha podido acceder a la grabación de esta testifical que el juez instructor ha compartido este mismo lunes con las partes implicadas en el procedimiento.

Tal y como informó esta cadena en su día, el empresario aragonés aseguró conocer tanto a la principal imputada, como al socialista. De hecho, cuantificó estos encuentros en "dos o tres" con Sánchez, mientras que con Gómez fueron "ocho o nueve" a raíz del máster que dirigía la investigada y en el que daba clase Barrabés. Asimismo, detalló que también se reunió con ambos en el Palacio de la Moncloa, donde asegura estuvo "cuatro o cinco" veces o "algo así", matizó Barrabés, al subrayar que "no querría decir una cifra exacta".

En ese momento, el magistrado le cuestionó si esas visitas fueron a iniciativa suya o "de las personas con las que dice haberse reunido". Ante ello, Barrabés respondió que siempre acudió al complejo presidencial "con invitación". Respecto al objeto de los encuentros, el empresario resalta que "con Begoña Gómez" fueron "sobre el máster", mientras que "con Pedro Sánchez" cree haber "tenido una ronda o algo así" con el fin de que el presidente conociese su "opinión sobre cómo estaba la situación de la innovación en España": "Cosas sobre las que yo sé", aseguró el empresario.

"Cuando me reúno con Begoña está generalmente sola, pero a veces está con unas mujeres que trabajaban con ella. Siempre chicas. Pero no sé el nombre, era gente de su equipo", explicó ante Peinado el empresario aragonés, al tiempo que también relató que cuando estuvo "con Pedro Sánchez estaba Manuel de la Rocha y había otra persona", sobre la que no recuerda "quién era", pero era "de su nivel", en referencia a Rocha.

Además, "en la otra" reunión que mantuvo con el presidente, de la que asegura acordarse "perfectamente", estuvieron el socialista su esposa "y Alberto Barreiro, una persona del mundo del diseño". Sobre esta reunión sostiene que "fue una conversación sobre innovación" cuya duración fue "corta" puesto que "él [el presidente del Gobierno] se tuvo que ir a una llamada".

Barrabés en el máster

Respecto a su contratación como docente en el curso académico, Barrabés sostuvo ante Peinado que él ya colaboraba "con muchísimos másteres", por lo que Gómez le llamó y le dijo si "le podría ayudar en un módulo de máster" correspondiente a la "parte de estrategia". A partir de allí, Barrabés relata que se estuvo "informando" sobre el mástes, respecto al que Gómez le aseguró pertenecía a la Complutense.

Entonces, al parecerle "una cosa seria" aceptó. "Eso fue más o menos", dijo ante el juez Peinado el empresario quien a lo largo de su declaración subrayó en varias ocasiones su delicado estado de salud, el cual no le permite recordar todos los aspectos con claridad. De hecho, fue esta la razón que llevó a que esta testifical se celebrara de forma telemática.

Por otro lado, Barrabés también descartó conocer al rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache Goñi, así como el vicerrector de Relaciones Institucionales hasta el año 2022 de la misma institución, Juan Carlos Duadrio. No obstante, sí que admitió conocer al también empresario Javier Hidalgo, ya que tuvo una "relación laboral" con él al haber sido "cliente" de la empresa de Barrabés.

Eso sí, Barrabés asegura que con "ninguno de ellos" mantiene un "relación de amistad", incluidos el presidente del Gobierno y su esposa: "No son mis amigos", sentenció ante el magistrado el pasado 15 de julio.

Una investigación prospectiva

Fue precisamente sobre cómo estableció el empresario una relación con Hidalgo donde Peinado cayó en preguntas claramente prospectivas. En concreto, el magistrado cuestionó si fue él quien presentó a Begoña Gómez con el ex CEO de la empresa Globalia, ante lo que empresario respondió de forma negativa. De hecho, Peinado preguntó al empresario si conocía esta sociedad, ante lo que Barrabés respondió de forma afirmativa, al tiempo que precisó que la conocía desde hacía "20 minutos".

Respecto a los encuentros con Hidalgo, admitió haber mantenido "varias reuniones" tanto "en su despacho" como en comidas que utilizaron para conocerse, así como una "de un rato" que tuvo lugar en la casa de Hidalgo

Otra ocasión en la que Peinado se mostró algo prospectivo, fue cuando cuestionó a Barrabés si conocía Félix Jordán de Urríes. Individuo del que el instructor tuvo conocimiento a raíz de una carta que envió el abogado falangista Ramiro Grau en la que aseguraba que Urríes era el monitor de esquí del matrimonio.

Barrabés aseguró no conocerle de "mucho", aunque sí sabe que es de Benasque. Municipio ubicado en el Pirineo oscense del que precisamente también es el empresario. "Yo tengo relación con ellos desde hace más de veinte años, pero esta gente que es más joven no la conozco tanto".

Además, concretó que Urríes "es representante de marcas de esquí y así", así como "un gran esquiador" por lo que sí es profesor de esquí. No obstante, descartó conocer si daba clases a Pedro Sánchez y Begoña Gómez.

De hecho, se debe a esta supuesta investigación prospectiva que tanto la imputada, Begoña Gómez, como su marido, y a través de la Abogacía del Estado, han presentado sendas querellas contra el magistrado al observar prevaricación y revelación de secretos. Precisamente, es en el escrito de la defensa de Gómez, encabezada por el letrado Antonio Camacho, que se asegura que se está ante una instrucción "inusual, errática, perversa y prospectiva, que tiene por objeto una causa general contra Begoña Gómez".