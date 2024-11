Aldama insiste en que tiene pruebas de sus acusaciones: "Que Sánchez siga diciendo lo que quiera"

El presunto comisionista de la trama Koldo, en libertad tras haber colaborado con la justicia acusando (sin aportar pruebas por ahora) al propio presidente del Gobierno, al secretario de organización del PSOE Santos Cerdán y a la vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero, entre otros, ha insistido esta mañana en que tiene pruebas de todo. "Obviamente, si no no lo diría", se ha limitado a afirmar Víctor de Aldama visiblemente más comedido que en sus declaraciones de ayer a la salida de la prisión de Soto del Real.

"Ya dije anoche lo que tenía que decir y que el presidente siga diciendo lo que quería decir", ha añadido reconociendo sobre su estado de ánimo que está nervioso pero contento de estar en libertad.

Preguntado sobre si le quedan más cosas por contar, el empresario ha preferido no responder. Una actitud muy diferente a la de este jueves a su salida de Soto del Real. A las puertas de la prisión, Aldama se mostraba muy enfadado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que horas antes le había calificado de "personaje". Así, Aldama amenazaba a Sánchez. "Si tantas pruebas quiere, que no se preocupe, las tendrá", aseguraba.

"El señor presidente me ha llamado delincuente y personaje. Este señor tiene que saber que es mitómano y tiene alzhéimer. Cuando le preguntaron dos veces, una en el Congreso y otra en Portugal, por si me conocía él no contestó. Y, de repente, cuando sale una foto mía ya sí me conoce diciendo que es una foto que se hace con cualquiera. Las fotos que se hacen con cualquiera se hacen en la calle, no en zonas privadas", afirmaba el presunto comisionista. Y a preguntas de laSexta, hacía hincapié en que la foto que se hizo con Sánchez en el mitin de La Latina no fue "fortuita".

Fuentes del Gobierno a laSexta insisten en que "no hay nada que pueda comprometer al presidente del Gobierno, ningún whatsapp ni nada". Y aseguran que Aldama ha basado su estrategia en la mentira. "Este señor no ha tenido ninguna relación con Sánchez", afirman.

Aldama activa el ventilador de acusaciones

La declaración de Víctor de Aldama ha activado el ventilador con sus acusaciones de corrupción. Este jueves ha hecho incriminaciones gravísimas sobre José Luis Ábalos, exministro y persona de máxima confianza de Pedro Sánchez en el partido y en el Gobierno. El empresario ha señalado también a su asesor, Koldo García, por pagos en metálico y en especie, y ha contado que le llegaron a pedir tanto dinero que llegó a decirles "que no soy el Banco de España". Para terminar, Aldama ha asegurado que Santos Cerdán también recibió 15.000 euros de la trama.

El comisionista ha descrito tres tipos de pagos. El primer tipo por comisiones. Ha apuntado que Ábalos recibió un total de 400.000 euros y Koldo, 200.000 euros. De ellos, más de la mitad habría sido por comisiones de la venta de mascarillas en plena pandemia. Estos pagos siempre se hacían en efectivo y en algunos casos se habrían hecho en el propio ministerio de Transportes.

El segundo tipo de pago es un clásico de la corrupción patria: el ladrillo. Según Aldama, Koldo le pidió que hiciera gestiones para comprar una casa para Ábalos y su familia. Y por eso adquirió el famoso chalet de Cádiz. Ábalos, como también recoge la UCO en su informe, exigió requisitos muy concretos: que estuviera amueblada y que los propietarios dejaran el piano que tenían.

Por último, para su pareja logró otro pago en especie: el piso de Jesica, la mujer que la UCO describió en su informe como la "presumible pareja" del exministro. Aldama ha afirmado que fue ella quien eligió el piso que, después, pagó la trama. No es un piso cualquiera, es una vivienda en Plaza de España, de las zonas más caras de Madrid. Con este último pago, se habría registrado más de 80.000 euros en alquileres.

La fotografía de Aldama con Sánchez

Ábalos, Koldo, Santos Cerdán... El comisionista Víctor de Aldama los ha acusado a todos de haber cometido delitos. Con Pedro Sánchez no ha hecho lo mismo. En su caso se ha centrado en la fotografía que se publicó en octubre donde se veía al presidente del Gobierno junto al empresario en un mitín en el 2019 donde se presentaba a Pepu Hernández como candidato a la alcaldía de Madrid.

Al Presidente le preguntaron los periodistas en un avión y él contestó que fue una foto casual, que él no conoce de nada a Aldama. La frase exacta fue: "Con este señor no he cruzado una sola palabra, ni en una reunión, ni en una conversación". Aldama este jueves ha dicho ante el juez que este encuentro no fue casual.

"A mí me hacen ir al acto del PSOE porque Sánchez quería conocerme y hablar con él. Ábalos y Koldo me dicen de ir. La foto se hace en un sitio reservado. El presidente me dijo gracias por lo que estás haciendo", ha afirmado Aldama durante la declaración.

Aldama ha afirmado que Sánchez y él se conocían, que le dio las gracias por "lo que estas haciendo. Me tienen informado". Y que fue el mismísimo presidente del Gobierno quien le pidió poner a Koldo de asesor de Ábalos. Y un detalle más, este sobre Begoña Gómez. Aldama ha manifestado que la la mujer del presidente del Gobierno estuvo presente en una reunión sobre obras para la España vaciada.