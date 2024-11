Aldama dice que pagó elevadas comisiones en efectivo a Ábalos y Koldo: "Les dije, yo no soy el Banco de España"

El empresario Víctor de Aldama ha admitido en su declaración ante la Audiencia Nacional que el exministro José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, recibieron comisiones suyas por la adjudicación del contrato de las mascarillas y ha detallado cómo se producían esos pagos, reconociendo que siempre eran en sobres en efectivo que incluso llegaron a entregarse en el ministerio de Transportes.

El presunto comisionista de la trama Koldo ha dado cifras acerca de las comisiones que, según él, pagaba tanto a Ábalos como a su asesora. De hecho, Aldama ha asegurado que hubo un conflicto con ellos por reclamarle esas comisiones llegando a decirles "yo no soy el Banco de España y ya os estáis pasando" ante las exigencias de ambos por recibir dinero del empresario. Según ha explicado Aldama, ambos se embolsaron 600.000 euros en efectivo (Ábalos 400.000 euros y Koldo 200.000) más otros pagos como el piso en plaza de España para la pareja en ese momento del exministro o "dinero para cosas" a Koldo García sobre el que no ha dado más detalles.

Ha especificado que, por el contrato de las mascarillas del que asegura haberse llevado más de cinco millones de euros, las comisiones fueron de 250.000 euros para el exministro de Transportes y de 100.000 euros para su asesor.

Además, ha detallado que los pagos se realizaban siempre con dinero en efectivo en sobres. Algunos de ellos los recibía el hermano de Koldo, Joseba García, que habría recibido 11.500 euros por parte de Aldama para entregárselos. El empresario también ha destacado que en muchas ocasiones esos pagos no se hacían en España, sino en República Dominicana, con el hermano de Koldo, según él, como correo de esos pagos.

Aldama también ha asegurado que algunos pagos se produjeron en el ministerio de Transportes, donde ha afirmado que acudió en alguna ocasión con sobres de dinero en efectivo para pagar esas comisiones.

Aldama asegura que pagó 15.000 euros a Santos Cerdán

Por otro lado, el comisionista ha declarado ante el juez que también realizó un pago de 15.000 euros a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, en un sobre que le habría llegado a través de Koldo García. Unos pagos que el empresario asegura que se realizaron debido a que se encontraba en medio de una licitación constructora.

Según Aldama, Koldo le habría dicho que en ese asunto había cupos y que concretamente el vasco pertenecía a Cerdán. Y el pago, ha explicado, se realizó en un bar en Ferraz, cerca de la sede del partido socialista, donde habrían estado los tres y Koldo le entregó el dinero.

Fuentes del entorno de Santos Cerdán en conversación a laSexta, niegan rotundamente cualquier asociación con el empresario ya que aseguran que el socialista no le conoce de nada y, por tanto, "nunca ha estado con él".

Una afirmación que ha ratificado el propio Santos Cerdán en los pasillos del Congreso ante los medios: "Evidentemente no (ha recibido ese pago). Hemos anunciado que vamos a emprender acciones legales contra este señor, el señor Víctor de Aldama, que no tiene ninguna credibilidad. Está en prisión preventiva y lo que hemos visto es que ha dado contra todos sin pruebas ninguna y con mentiras. Yo creo que la presunción de inocencia es fundamental y tendrá que demostrar todas estas mentiras".

"Rotundamente es falso, no tiene ninguna relación con el presidente del gobierno, conmigo personalmente no ha estado nunca. Yo ni lo conozco, nunca podrá decir que estuvo conmigo. Lo que él dice es absolutamente falso", ha añadido.

En sus afirmaciones ante el juez de la Audiencia Nacional, Aldama también añadía que realizó otros pagos, en este caso de 50.000 euros al ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres y de 25.000 euros a Carlos Moreno (jefe de gabinete de María Jesús Montero). Unos pagos que también ha negado rotundamente Cerdán: "Nosotros no hemos recibido dinero. Ni yo, ni el presidente del Gobierno, ni Ángel Víctor ni Carlos Moreno. De hecho, él dice que me lo entregó con presencia de Koldo, conmigo ese señor no ha estado nunca. Que geolocalicen los móviles a ver si alguna vez he coincidido con ese señor. Absolutamente falso, no tiene credibilidad".