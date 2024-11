Aldama señala a Sánchez y asegura que su foto en un mitin "no fue fortuita": "Quería conocerme"

El presunto comisionista del 'caso Koldo' Víctor de Aldama ha declarado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le "invitó" al mitin de La Latina (Madrid) porque quería "agradecerle el trabajo" en materia de negocios ferroviarios que estaba haciendo en México, según han señalado fuentes jurídicas a laSexta. Aldama ha contado, además, al juez Ismael Moreno que Santos Cerdán recibió 15.000 euros en un sobre, que dio 400.000 a José Luis Ábalos y 200.000 a Koldo García. Incluso, ha llagado a asegurar que se llevó dinero al Ministerio de Transportes.

"A mí me hacen ir acto del PSOE porque Sánchez quería conocerme y hablar con él. Ábalos y Koldo me dicen de ir", ha relatado. Sobre la famosa fotografía con el presidente, ha subrayado que "la foto se hace sitio reservado con el presidente, Koldo" y él. Después, "el presidente dice gracias por lo que estás haciendo", ha agregado y ha afirmado que "la foto no fue fortuita".

Además, ha sostenido que fue Sánchez quien "decidió" que Koldo García fuera asesor de Ábalos. De hecho, ha indicado que fue el propio Koldo quien trasladó que él "tenía relación" con Sánchez y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Asimismo, ha confirmado que conoció al exasesor a través de su hermano, que era chófer de Ábalos.

Así lo ha señalado al comienzo del interrogatorio, que se ha iniciado poco después de las 10.00 horas de la mañana y ha terminado a las 12.00 horas. El empresario, actualmente en prisión por el caso Hidrocarburos, ha comparecido de forma voluntaria ante el juez del caso Koldo, que le investiga como el "núcleo corruptor" de la trama de compra de mascarillas que supuestamente se gestó en el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos.

Tras estas declaraciones, el PSOE ha informado que iniciará "de inmediato acciones legales" contra Víctor de Aldama si se confirman las informaciones aparecidas en prensa sobre su testimonio ante el juez instructor. Fuentes socialistas han señalado a laSexta que el empresario "no tiene ninguna credibilidad", incidiendo en que él "está en prisión preventiva". Sobre si Sánchez conocía al comisionista, han afirmado que el presidente del Gobierno "no ha tenido nunca ninguna relación" con él. "Es todo una mentira y una invención. La Justicia pondrá todo en su lugar", ha agregado. Además, han subrayado que "hay dos formas de tratar la corrupción: combatir o tapar, actuar o bloquear": "El PSOE hace y actúa. El PP tapa y bloquea".

Cuando salió a la luz esta fotografía, Pedro Sánchez negó cualquier conversación y reunión con el empresario. "Con este señor no he cruzado una sola palabra, ni en una reunión ni en una conversación", afirmó el jefe del Ejecutivo a finales de octubre. Incluso, el propio ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, recordó que los dirigentes políticos se hacen "cientos de fotos" con personas desconocidas.

Habla de comisiones a Ábalos, Koldo y Cerdán

Más allá del señalamiento a Sánchez, el presunto conseguidor de la trama Koldo ha contado que dio 250.000 euros al entonces ministro de Transportes, 100.000 euros a su asesor en forma de comisiones solo por las mascarillas. Sin embargo, el total del dinero entregado en todos los conceptos asciende a 400.000 euros más especies para Ábalos y 200.000 euros a Koldo. Ha relatado que, incluso, se ha llevado dinero en efectivo al Ministerio de Transportes para estos pagos.

A eso hay que sumar, añade, los pagos que hacía de la casa en Plaza de España para la pareja de Ábalos en ese momento, las vacaciones y el dinero que pedía el exasesor para otras cosas, así como lo que ha denominado "relaciones extramatrimoniales" de ambos. Según explica el comisionista, llegó un día "hubo una pelea grande": "Les dije: Yo no soy Banco de España y ya os estáis pasando".

Por otro lado, afirma que entregó en un "sobre" 15.000 euros a Santos Cerdán". Este dinero en efectivo que dio Aldama. Sobre el dinero a Santos Cerdán, ha sostenido que este pago de 15.000 euros era por una licitación de una construcción.

"Estábamos con una licitación a una constructora -de la que no dice el nombre-. Koldo me dice que no nos metamos que hay cupos y que el cupo vasco es de Santos Cerdán", ha agregado señalando que había "mucho cabreo". "En el bar de enfrente de Ferraz, viene Santos Cerdán, entro yo y entra Koldo, que le da el dinero" en un sobre a Santos Cerdán. El secretario de Organización del PSOE ha negado este jueves rotundamente haber recibido este dinero: "Es absolutamente falso". "Ha dado contra todos sin prueba ninguna y con mentiras", ha reprochado el político socialista, que ha reivindicado que "la presunción de inocencia es fundamental": "Tendrá (Aldama) que demostrar todas estas mentiras".

Aldama también ha señalado que el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, le pidió 50.000 euros, pero el pago no se llegó a realizar. Asimismo, ha declarado que Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recibió 25.000 euros por parar un embargo con Hacienda.

Sobre el viaje de Delcy Rodríguez

Entre otras cuestiones, Aldama también ha hablado del polémico viaje de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a España en 2020. El comisionista ha asegurado ante el juez que el Gobierno "conocía" la visita de Rodríguez antes de que se produjera, afirmando que "lo sabían" el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Ábalos.

Incluso, ha sostenido que el exministro de Transportes habló con la vicepresidenta venezolana a través de los móviles de Aldama. Sobre Marlaska, ha afirmado que el ministro del Interior fue quien ordenó habilitar "una zona de seguridad" para que Ábalos, Koldo García y él pudieran subir al avión de Delcy Rodríguez. Desde el Ministerio, han desmentido esta afirmación.

Reuniones con Ribera

Por otro lado, ha declarado que se ha reunido varias veces con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y con el ex consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo para hablar de por proyectos para revitalizar la España vacía en la que participaba la empresa Wakalua. En algunos de esos encuentros, ha sostenido que participó la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.