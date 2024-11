El vídeo de la declaración de Aldama ante el juez: "El presidente me dice 'Gracias por lo que estás haciendo'"

laSexta ha accedido al vídeo de la declaración del presunto comisionista del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, quien ha declarado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le "invitó" al mitin de La Latina (Madrid) porque quería "agradecerle el trabajo" en materia de negocios ferroviarios que estaba haciendo en México. "El presidente me dice 'Gracias por lo que estás haciendo'", ha asegurado Aldama.

Durante la declaración, Aldama no solo ha apuntado contra Sánchez, también ha señalado a diferentes socialistas, así como al juez Ismael Moreno que Santos Cerdán recibió 15.000 euros en un sobre, que dio 400.000 a José Luis Ábalos y 200.000 a Koldo García. Incluso, ha llegado a asegurar que se llevó dinero al Ministerio de Transportes.

Como se puede ver en el vídeo que acompaña esa noticia, durante la declaración ante el juez, Aldama aparece con las piernas abiertas y las manos entrecruzadas. Asegura ante el juez que Ábalos y Koldo le "hacen ir a un acto (...) para hablar con el presidente" porque, dice, "el presidente quería conocerme y hablar conmigo" y, por tanto, no fue un "encuentro fortuito".

"El presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado, y le digo, no tiene que darme las gracias, y dura poco más la conversación. Salgo, el presidente se queda, hablando con Koldo, no sé de qué, y al momento, a 30 segundos, sale Koldo y sale el presidente", insiste Aldama.

Unas horas más tarde de estas declaraciones, Pedro Sánchez ha asegurado que "lo que ha dicho este señor es categóricamente falso". Incluso ha tachado estas de informaciones de "menuda inventada", al tiempo que ha considerado que "la estrategia de defensa de este personaje es la mentira".

Un calificativo -el de "personaje"- al que ha recurrido de forma reiterada en su corta intervención, en la que también ha destacado estar él y su entorno "tranquilos", puesto que "en lo que respecta a mi persona, a mi Gobierno, a mi organización lo que ha dicho este señor es categóricamente falso". De hecho, subraya que "tendrá que demostrarlo".

