De agentes de la Guardia Civil para "intentar desmontarla" a los jueces Peinado, Biedma o Ayala: los objetivos de interés de la trama de Cerdán y Díez

Los detalles El auto, al que ha tenido acceso laSexta, recoge los "objetivos de interés" de la trama, liderada por Leire Díaz y Santos Cerdan, para influir en los casos que afectan a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez. Pero también para repercutir en varios magistrados o agentes de la Guardia Civil.

Este miércoles, laSexta ha accedido al auto que investiga una supuesta trama liderada por Leire Díez y Santos Cerdán, que intentaría influir en causas judiciales que afecten al PSOE o sus miembros. El auto detalla los "objetivos de interés" de la trama, incluyendo la protección del presidente Pedro Sánchez, especialmente tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez. Además, se señala que la trama pretendía influir en magistrados como Juan Carlos Peinado, Beatriz Biedma y Mercedes Alaya, así como maniobrar en la Fiscalía Anticorrupción. También buscaban información de la UCO, intentando "desmontar a la Guardia Civil".

Este miércoles, laSexta ha tenido acceso al auto que investiga una supuesta trama, con Leire Díez y Santos Cerdán a la cabeza, que intentaría influir en el devenir de las causas judiciales que afectasen a miembros del PSOE o al partido. Un auto, en el que se indican los "objetivos de interés" de la trama, a las personas que querían influir para proteger los intereses del Partido Socialista y proteger al presidente Pedro Sánchez.

Como en el caso de la imputación de su mujer, de Begoña Gómez. Recordemos que, según el juez Santiago Pedraz, este sería el punto de inflexión para la creación de todo. La imputación judicial de Gómez, que llevó a Sánchez a publicar su llamada 'carta a la ciudadanía', un texto en el que mostraba a los ciudadanos sus pesares y pedía un tiempo para reflexionar.

Pero tampoco hay que olvidar que este jueves arranca el juicio al hermano de Sánchez, a David Sánchez, y en esta investigación también habrían intentado entrar los tentáculos de los trabajos de Leire Díez.

Y no solo en causas, porque en el auto se recogen personas concretas, mejor dicho, magistrados, a los que pretenderían influir. Hablamos del juez Juan Carlos Peinado, de la magistrada Beatriz Biedma o de Mercedes Alaya.

Además, habrían intentado maniobrar en la Fiscalía Anticorrupción y en contra del fiscal jefe Alejandro Luzón.

Investigaciones, jueces y hasta a la UCO

Pero también la trama, según el auto al que ha tenido acceso laSexta, influyó ante diferentes agentes con distintos rangos para conseguir información de la UCO. Su objetivo en este caso, y esto es textual: "Intentar desmontar a la Guardia Civil".

De ahí, los requerimientos que se han producido este miércoles en la Dirección de la Guardia Civil. Detrás de esta rama, también estarían, según el juez Pedraz, Santos Cerdán como autor material y Leire Díez, como figura operativa clave. La más conocida como la fontanera del PSOE.

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