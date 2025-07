Gallardo no piensa dimitir y acusa a la jueza Biedma de querer promocionar a su costa: "Es un caso mediático"

Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura, ha afirmado que no dimitirá tras ser señalado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura por un posible "fraude de ley" en su aforamiento "exprés". En una rueda de prensa, Gallardo expresó que las presiones para que abandone su cargo solo refuerzan su determinación de luchar por una "alternativa seria, fuerte y comprometida" con Extremadura. Aseguró que no recurrirá la decisión judicial para no dar la impresión de que buscaba aforarse intencionadamente. Criticó a la jueza Beatriz Biedma, acusándola de querer promocionarse a su costa, aunque insistió en su respeto por la justicia.