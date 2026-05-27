La trama de Leire Díez y Santos Cerdán habría tratado de comprar al fiscal Grinda con 300.000 euros para obtener información sobre Luzón

Los detalles Según el auto, en una de las agendas intervenidas a Leire Díez se localizó una nota escrita a mano que dice: "300.000 euros xra ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor".

El juez Santiago Pedraz investiga una presunta trama liderada por Leire Díez y Santos Cerdán, que supuestamente intentó desestabilizar causas judiciales relacionadas con el PSOE mediante sobornos a la Fiscalía. Según el auto al que ha accedido laSexta, se señala al fiscal José Grinda González como objetivo de soborno, para obtener información sobre el fiscal jefe Alejandro Luzón. La trama habría ofrecido a Grinda beneficios como un puesto en el extranjero o 300.000 euros a cambio de archivar causas o proporcionar información. Además, un intermediario, Pere Rusiñol Costa, se reunió con Grinda para trasladar el ofrecimiento.

El juez Santiago Pedraz apunta a que la trama de Leire Díez y Santos Cerdán, con la que presuntamente intentaron desestabilizar causas judiciales que implicaban al PSOE, habría tratado de sobornar a miembros de la Fiscalía. Concretamente, menciona al fiscal José Grinda González, para que, supuestamente, les diese información del fiscal jefe Alejandro Luzón.

Así lo expone el magistrado en el auto al que ha accedido laSexta, en el que recoge, "de forma meramente ejemplificativa, algunas de las actuaciones concretas que habrían sido desarrolladas" por la presunta trama.

Según el magistrado, una de las líneas desarrolladas tiene por objetivo al fiscal Grinda, "tanto por la propia actuación como responsable de la función pública, como por considerarlo un medio para obtener información que afectase al fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón".

El auto expone que la organización habría hecho llegar a Grinda "un ofrecimiento para que llevara a cabo determinadas cuestiones". Entre esos encargos estaría el archivo de diversas causas judiciales que dependían de él o la aportación de información sobre Luzón. Todo ello, a cambio de un puesto de trabajo en el extranjero o incluso un pago de 300.000 euros.

Sobre este asunto, el magistrado subraya que en una de las agendas intervenidas a Leire Díez se localizó una nota escrita a mano que dice: "300.000 euros xra ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor". Se refería a la denuncia ya archivada por un presunto delito sexual que se habría producido en 2009.

El documento judicial recoge que Pere Rusiñol Costa, una persona ajena a la trama, se reunió con el fiscal Grinda el 27 de febrero de 2025 y le trasladó el ofrecimiento. Asimismo, hace constar que el empresario Javier Pérez Dolset remitió a la exmilitante socialista el contacto de Rusiñol durante la noche anterior al encuentro.

Además, tras la reunión, Rusiñol envió un mensaje a Leire Díez en el que, "utilizando un lenguaje velado", le comentaba cómo había ido: "No había agua, al menos de momento", expuso.

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