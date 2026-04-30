Tenso rifirrafe entre Koldo García y el fiscal jefe Luzón en el Supremo: "Usted no está buscando mi inocencia"

Los detalles Durante la declaración de Koldo en el Supremo, el fiscal jefe Anticorrupción le ha ido poniendo en evidencia todos los abrumadores indicios de delito que hay contra él. A medida que ha ido avanzando, el exasesor de Ábalos se ha puesto más tenso. Tanto que incluso en un momento dado le ha llegado a decir que no le mirara sonriendo.

En el Tribunal Supremo, el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, protagonizaron un tenso enfrentamiento durante un juicio por presunta corrupción en el Ministerio de Transportes. Luzón presentó evidencias de delito contra García, quien mostró incomodidad y llegó a acusar al fiscal de no buscar su inocencia. García negó recibir 10.000 euros mensuales del comisionista Víctor de Aldama, como este afirmó. Además, explicó que asumió parte del coste de un chalé en Marbella, relacionado con desperfectos en una vivienda alquilada. La defensa de García protestó por la actitud del fiscal, quien respondió con firmeza.

El exasesor de José Luis Ábalos Koldo García y el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón han protagonizado este jueves un tenso rifirrafe en el Tribunal Supremo en el juicio por presunta corrupción en torno al Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos.

Koldo García ha comenzado aparentemente tranquilo su declaración en el Supremo, pero a medida que ha ido avanzando y que Luzón le ha ido poniendo en evidencia todos los abrumadores indicios de delito que hay contra él, Koldo se ha ido quejando. En un momento, incluso le ha llegado a decir que no le mirara sonriendo. Al final de la declaración casi le ha sacado de quicio.

Al ser preguntado por la fecha en la que recibió la oferta para conseguir material sanitario, una fecha que no recuerda, Koldo García ha empezado a perder la paciencia. "Esto me va a costar un disgusto, pero creo que usted no está buscando mi inocencia. Quiero hacer lo correcto porque no estoy acostumbrado a esto", le ha espetado al fiscal jefe.

En su declaración, Koldo ha dado explicaciones del chalé de Marbella donde Ábalos pasó sus vacaciones en 2020, detallando que buscó la vivienda a través de Aldama, quien "se dedicaba al tema inmobiliario". Koldo ha contado que asumió parte del coste de la vivienda como compensación por desperfectos que había causado en una vivienda que Aldama le tenía alquilada. "Hubo incidentes, sobre todo en la cocina, y dije: "Así quedamos en paz", ha añadido.

Respecto al chalé que Koldo le consiguió al exministro, el exasesor ha declarado que buscó "por todas la zonas". Ante esto, el fiscal jefe le ha preguntado si las zonas concretas de vacaciones las decidía él.

"Bueno. Ahora sí, ya lo digo: déjeme terminar, por favor. O sea, se lo pido por favor. Porque me cuesta, se lo suplico", le ha respondido Koldo a Luzón visiblemente molesto. Así, ha añadido: "con esa sonrisa en la que está usted me está mirando a mí". "No hace falta que me mire si no quiere", ha respondido Luzón y ha continuado: "el señor Ábalos lo que quiere es alquilar una vivienda".

Ante esto, la defensa de Koldo García ha protestado, lo que ha despertado el enfado del fiscal jefe. "Voy a pedir que no se me interrumpa a mitad de un interrogatorio porque no me ha ocurrido en 35 años de ejercicio profesional", ha señalado.

Más tarde, cuando Koldo estaba defendiendo su predisposición a "llamar a quien hiciese falta" para conseguir material sanitario, Luzón le ha contestado: "Como con los problemas de las mujeres". "Qué mal gusto tiene usted", ha señalado Koldo.

Koldo ha negado que recibiera de Aldama 10.000 euros al mes como dice el comisionista

Por otro lado, el exasesor del exministro de Transportes ha negado en el Tribunal Supremo que recibiera 10.000 euros al mes entre 2019 y 2022 por parte del reconocido comisionista Víctor de Aldama, como aseguró este ayer en su comparecencia en el juicio que se sigue contra ambos y el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Aldama recalcó el miércoles que tanto Koldo García como Ábalos recibían esa cantidad mensual y que la suma total de lo que él les entregó durante todo ese periodo fue de entre 3,4 y 4 millones de euros. Sobre estas afirmaciones ha preguntado en el juicio el fiscal Alejandro Luzón a Koldo García, quien ha negado con un rotundo "no".

No ha entrado el exasesor a detallar el incremento patrimonial que le atribuye la UCO porque ha preferido esperar al interrogatorio de su abogada, en el que explicarán "punto por punto" todas las cantidades, algo "muy largo y muy extenso".

El exasesor asegura que Jésica chantajeaba a Ábalos con contar "cosas personales"

En su declaración, Koldo ha hablado sobre la "presión" que asegura que sufrió José Luis Ábalos por parte de Jésica Rodríguez. "Ábalos tenía problemas que no se merece. Esta señorita presionó bastante para darle solución a los problemas porque, si no, la opinión pública tendría conocimiento de cosas; no ilegales, sino personales", ha explicado Koldo.

Así, Koldo García ha defendido que las acusaciones hay que respaldarlas "con pruebas" y ha asegurado que conoció a Jésica Rodríguez "a través de Aldama". "Yo no he dudado en llamar a quien hiciera falta para resolver un problema. Yo llamo. Otra cosa es que me lo resuelvan o no. Todo el mundo que venía a verme, veía a todo el mundo", ha comentado. En su momento, Koldo dijo a laSexta que la conoció en un acto público.

"Siempre he respetado la vida privada de los demás; puede ser que en ese afán haya alguna cosa que no corresponda a lo que yo dije la primera vez. En instrucción le comenté que a Jésica la conocí anteriormente. Voy a decirlo claro: cómo se gana la vida el ser humano no tiene que ser objeto de juicio mientras no sea delictivo", ha añadido Koldo.

De esta manera, el exasesor de Ábalos ha defendido que no dijo que Jésica "no fuera a trabajar" a Ineco. "Le dijimos que íbamos a ayudarle a hacer los partes. Mi hermano ayudo a mucha gente de Ineco a hacerlos. Lo que hacia mi hermano no era rellenar partes de jornadas no realizadas. Él ayudaba a cómo hacer el proceso", ha contado.

Así, Koldo ha defendido que tanto él como su hermano trataron de ayudar a Jésica Rodríguez a "hacer los partes", algo que hicieron "con toda la buena fe del mundo". "Yo estaba convencido de que teletrabajaba", ha añadido.